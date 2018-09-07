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ДТП с троллейбусом на улице Дмитрия Ульянова в Туле: водитель потерял сознание за рулём
Фото: пресс-служба администрации Тулы

ДТП с троллейбусом на улице Дмитрия Ульянова в Туле: водитель потерял сознание за рулём

На месте происшествия находится глава тульского ГУ МЧС Владимир Кий и начальник администрации Советского округа Александр Картышов.

Напомним, в 22.12, на улице Дмитрия Ульянова в Туле произошло ДТП – троллейбус врезался в жилой дом. Причиной стал несчастный случай: внезапно водитель почувствовал себя плохо и потерял управление – по инерции троллейбус проехал несколько десятков метров и врезался в стену дома № 13.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, на месте находятся руководитель ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Кий, начальник территориального управления по Советскому территориальному округу Александр Картышов, глава «Центра гражданской защиты и спасательных работ» Николай Безруков и директор «Тулгорэлектротранса» Алексей Марушкин.

Троллейбус протаранил несущую стену дома, пострадала жительница одной из квартир, а также два человека, находившиеся в салоне. Утром будет проведена строительная экспертиза поврежденного участка стены, определен перечень мероприятий по ее восстановлению.

Троллейбус отбуксирован с места ДТП. Сотрудники ГИБДД осмотрели транспортное средство – тормоза троллейбуса в момент столкновения находились в исправном состоянии. Водитель почувствовал себя плохо и потерял сознание за рулём – это и стало причиной аварии.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 00:12 +1
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Место
Тулаулица Дмитрия Ульянова

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