Актер, комик Роман Юнусов: «Тула прекрасна с любых точек зрения!»

Фото предоставлены ТНТ.

12 августа в 20.00 на телеканале ТНТ покажут новый сезон комедийного сериала «Бедный олигарх», в котором харизматичный дуэт опального бизнесмена (Владимир Сычев) и его верного дворецкого (Максим Лагашкин) отправится в русскую деревню. А помогать им будет яркий персонаж Романа Юнусова.

Перед премьерой мы поговорили с Романом о том, чего зрителям ждать от нового сезона «Бедного олигарха», а также расспросили о его родной Тульской области — о детстве и о впечатлениях от современных Тулы и Кимовска.

— Роман, чем зацепит зрителей третий сезон сериала «Бедный олигарх»? Почему его надо посмотреть? О чем он?

— Сериал «Бедный олигарх 3» не может не понравиться зрителям, все-таки это уже третий сезон, и за предыдущие сезоны у него набралось немало фанатов. Третий сезон подарит нам ещё больше юмора, веселья, любви и бесконечной радости, веселья и смеха. На мой взгляд, он кардинально отличается от первого и второго. Наш герой, Виктор Гнида (Владимир Сычев) попадает в совершенно новые для себя условия вместе со своим верным дворецким Адамом (Максим Лагашкин). С моей помощью в конце второго сезона герои сбегают из тюрьмы, а вот где будет разворачиваться вся история и что произойдет — узнаете в сериале.

— Как изменился ваш дикий Махмуд? Какие приключения его ждут?

— Чуть приоткрою тайну — в начале третьего сезона я завершаю начатое, помогаю главным героям сбежать из тюрьмы, вылететь из страны и необычным способом приземлиться — по-моему, там, где надо. А так это было или нет, смотрите совсем скоро! (улыбается).

— С кем из актеров на съемочной площадке завязались дружеские отношения?

— Я хорошо знаю и Максима Лагашкина, и Вову Сычёва, и Тимура Батрутдинова, со всеми дружу, общаюсь — с кем-то чуть меньше, с кем-то чуть больше. С Тимуром мы вообще знакомы со времён Comedy Club. Естественно, было приятно встретиться вновь через год на той же съёмочной площадке. Было здорово посмеяться, поприкалываться по-дружески.

Если на съемочной площадке нет веселья и дружбы, то никакого хорошего, классного, качественного и наполненного юмором кино не получится.

— В каких еще проектах мы вас увидим в ближайшее время?

— У меня сейчас три любимых проекта. Главный из них называется «Родное». Он обо всем, что делается в России и для России. Например, переработка мусора, водорослей, технической конопли. Мы с моей соведущей Натальей Поповой рассказываем, например, про инновационный город Иннополис под Казанью, город-спутник Казани. Смотрите нас на RuTube.

Также у меня есть кулинарное шоу «Битва пикников», которое мы снимаем уже четвёртый год, пятый сезон. Оно выходит каждое воскресенье в 9 утра на ТНТ. В нем лучшие барбекю-шефы страны сражаются в кулинарной дуэли за звание короля пикника. Это очень клёвая кулинарная программа, которая нравится многим.

Плюс с января этого года я стал ведущим программы «У нас выигрывают». Если помните замечательного человечка, который вёл подобное шоу, Михаила Борисова — он доставал бочонки из мешка — так вот теперь это делаю я. Есть ещё проекты, о которых мы вам с удовольствием расскажем чуть позже.

— Роман, часто ли удаётся побывать в родной для вас Тульской области? Кимовске?

— Недавно я ездил на день рождения к другу в Кимовск, и хочу отметить, что в Тульской области и в Кимовском районе открывается очень много классных глемпингов, ресторанов с вкусной кухней. Рядом, конечно, знаменитое Куликово поле, но и помимо него много различных интересных мест. Например, Кондуки в Узловой— здесь много классных карьеров, строятся новые кемпинги, открываются рестораны, бассейны под открытым небом.

— Какие у вас самые теплые воспоминания о детстве и юности, связанные с Тулой, Кимовском?

— Я окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени Климента Аркадьевича Тимирязева. Вначале хотел поступать в Тулу, даже ездил на автобусах из Кимовска на занятия, и каждую неделю эта поездка была приключением.

Я вообще люблю Тулу и Кимовск. Хочу ещё раз подчеркнуть: сейчас у нас очень вкусно, много что можно посмотреть. В Туле есть оружейный музей, музей пряника и самовара. В Кимовске сейчас построили большой музейный комплекс напротив Куликова поля. Сделали отличные дороги. Плюс именно у нас расположен дом, в котором жила известная всем святая Матрона, сюда приезжают полные автобусы с паломниками. Еще у нас красивая природа, можно заняться рыбалкой рядом с базами отдыха. У меня все детство связано с этим.

— Вы замечаете, как изменилась Тула за последние несколько лет? Что в городе нравится сейчас больше всего?

— Тула по-настоящему преобразилась. Конечно, Алексей Геннадьевич Дюмин молодец, изменил родные места до неузнаваемости всего за несколько лет. Крутые набережные, арт-объекты. Кстати, проект «Родное» не только об интересных производствах, а ещё и об интересных услугах. Мы как-то снимали, что есть такая услуга ОМС — прохождение диспансеризации по медицинскому полису. Я решил проходить ее в Туле. Еще раз порадовался, насколько все чистенько, аккуратненько, как много различных пеших улочек, набережных, много вкусных кафешек, ресторанов. В общем, Тула прекрасна с любых точек зрения. Приезжайте!

— Роман, немного о личном. У вас трое детей. Какой вы отец? Строгий или балуете детей? Мечтаете ли вы, что кто-то из них стал актером?

— Старшая дочка уже выпустилась из школы и поступила в институт, в международную школу дизайна в Италии. Маленькому у нас 5 лет. А вот средний, кстати, очень даже похож на меня — актёрище ещё тот! Я думаю, что Давид, может быть, и пойдёт по моим стопам.

Я мягкий и балую детей, но иногда, когда меня не слушают, могу быть и строгим. Очень их люблю, но я часто мотаюсь по гастролям, съёмкам, и редко вижу детей.

— Вы участник экстремальных шоу. Расскажите, за что любите такие шоу и будете ли еще участвовать в чем-то подобном?

— Я участвовал в «Форте Боярд», «Факторе страха», «Звездах в Африке». Если без шуток, это перечень основных шоу, на которые должен пойти любой шоумен, чтобы проверить себя в испытаниях в разных локациях.

Я бы попробовал еще, это интересный опыт. К тому же, я уже знаю про «кланы» и интриги, знаю, как себя вести и что делать. Понятно, что испытания не предугадаешь: либо кузнечиков есть, либо под водой ключи искать. Становится грустно, что такое приключение в твоей жизни больше не повторится. Такие проекты — это всегда встречи с друзьями. В общем, они могут эмоционально выматывать, но я бы согласился поучаствовать еще.

из досье myslo

Роман Андреевич Юнусов

Родился 9 сентября 1980 года в Кимовске.

Актёр, юморист, резидент Comedy Club.

Окончил Московскую сельскохозяйственную академию.

Женат, имеет троих детей.

Избранная фильмография: «Наша Russia», «Что творят мужчины!», «Остров везения», «Корпоратив», «Женщины против мужчин», «Подмосковные вечера», «Одноклассницы», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Казачок».