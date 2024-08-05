В Ефремове суд смягчил приговор чиновнику, из-за которого на спортплощадке погиб ребенок

Фото: vk.com/podsl71efr

В Ефремове суд смягчил приговор 39-летнему чиновнику, из-за которого на спортплощадке погиб ребенок. Мужчину осудили по статье за халатность, повлекшую смерть ребенка.

Сначала суд приговорил подсудимого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, однако позже заменил на 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% в доход государства.

Кроме того, мужчина два года не сможет занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно хозяйственных функций.

Напомним, инцидент произошел еще летом 2023 года вблизи дома № 41а на улице Строителей. Во время игры на уличной спортивной площадке на 9-летнего мальчика упали металлические ворота, в результате ребенок получил серьезные травмы, от которых умер в тот же день, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

К инциденту оказался причастен председатель комитета по жизнеобеспечению администрации Ефремова. В его обязанности входил контроль за технической исправностью оборудования на этой площадке.

Мужчина полностью признал свою вину. Приговор в законную силу не вступил.