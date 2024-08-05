5 августа: капибара-чемпион и вязальная машина

Доброе утро! Врываемся в новую рабочую неделю и по традиции читаем только самые хорошие новости. Поехали!

Все в облаках. Сегодня в Туле днем ожидается небольшой дождь, а воздух прогреется до +24 градусов.

В Японии прошли ежегодные соревнования, на которых капибары состязаются в скорости поедания арбузов.

В этом году, как и в прошлом, победила капибара Хэтима, съев полкилограмма арбуза за 1 минуту 48 секунд. Это уже второй год подряд, когда Хэтима становится чемпионкой. В прошлом году она установила рекорд, съев такое же количество арбуза за 1 минуту 29 секунд.

Несмотря на то, что в этом году Хэтима показала результат хуже, чем в прошлом, ее скорость поедания арбуза все равно впечатляет и в очередной раз доказывает, что капибары - настоящие чемпионы в этом необычном виде соревнований.

Начинаем неделю вместе с girli - Feel My Feelings.

Американские инженеры разработали инновационную вязальную машину, работающую по принципу 3D-принтера. Эта технология позволяет создавать прочные предметы из обычной пряжи, послойно формируя сложные структуры.

Демонстрационный прототип использует толстый эластичный шнур, отличающийся высокой прочностью. Однако разработчики отмечают, что готовые изделия пока недостаточно удобны в использовании.

Команда инженеров работает над улучшением машины, чтобы можно было использовать более тонкую нить. Такие изделия будут обладать прочностью пластика, но при этом будут комфортными, легко модифицируемыми и перерабатываемыми.

В настоящее время прототип может вязать только треугольные или прямоугольные формы, но конечная цель состоит в создании машины, способной программироваться для производства сложных предметов. Это открывает широкие возможности для персонализации одежды, обуви и других предметов быта.

В этой очаровательной фотоподборке вы увидите милых котиков, уютно устроившихся среди ярких клумб цветов. Каждый кадр наполнен нежностью и гармонией, ведь пушистые создания словно наслаждаются теплым солнцем и ароматом цветущих растений.

Милого настроения!