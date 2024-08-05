Неочевидные последствия измен: как мы страдаем от неверности партнера

Не бывает измен без последствий. Если для вас измена — это способ раскрасить свои будни, снять напряжение, «решить» таким образом проблемы в отношениях. То следует помнить о последствиях измены, которые обязательно наступят.

Наша тема на сегодня — неочевидные последствия измены. Рассказывает психолог Анна Ахмерова.

Сначала скажу про очевидное последствие — все тайное становится явным. А если вы считаете, что вам удается ловко обманывать и скрывать свои измены, то знайте — ваш партнер скорее всего в курсе, но ему не выгодно поднимать этот вопрос.

1. Первое не очевидное последствие — ваши отношения с партнером становятся только хуже. И если вам в моменте кажется, что благодаря измене на стороне вы можете выносить ваш брак и продолжать общаться с партнером и жить с ним. То это всего лишь видимость того, что у вас крепкие отношения. Такое поведение в конечном итоге приведет к тому, что ваши отношения полностью умрут. Я имею в виду отношения мужчины и женщины.

2. Происходит подмена базовых ценностей. Или полная их утрата. Измена — это всегда предательство за спиной. Предательство ваших общих ценностей с партнером, всего того, что было между вами. Доверие — как основа крепких отношений — уходит.

3. Потеря уважения. Изменой вы проявляете не уважение к своему партнеру. Но что еще более важно — не уважение к себе и своему выбору.

4. Отрицательное влияние на детей. Измена — это всегда нарушение спокойствия, доверительной обстановки и психологической стабильности внутри семьи. Это оказывает негативное влияние на внутренний мир ребенка, на его эмоциональное здоровье. Все не понятно откуда взявшиеся болезни ребенка чаще всего имеют корни в не здоровой психологической обстановке семьи.

5. Негативные сценарии для детей. Да, изменами мы подрываем веру детей в счастливые отношения между мужчиной и женщиной. Девочки вырастают с убеждением, что все мужчины изменяют. Мальчики вырастают с убеждением, что изменять — это что-то вроде неотъемлемой нормы жизни. И последствия у таких убеждений очень печальные.

6. В какой-то момент придется со всеми объясняться. С партнером, с детьми, с родственниками, с друзьями. В какой-то момент все захотят поучаствовать в том, что происходит в вашей жизни.

7. Вас будут осуждать. Возможно, весь тот же список: дети, родственники, друзья. А может не все из этого списка. Но осуждение точно будет.

8. Вы будете подвергаться манипуляциям со стороны партнера, которому изменили. Возможно, вы сможете сохранить отношения. Но мало кто из жертв измены может потом никогда об этом не вспоминать и не использовать в свою пользу.

9. Необходимость постоянно врать в прямом смысле высасывает энергию. Врущий человек постоянно находится в тревоге, что его раскроют. Именно эта тревожность и забирает силы.

10. Проблемы в отношениях с тем, с кем вы изменяете. Да-да, через какое-то время ваш любовник или любовница могут захотеть большего. И начнутся проблемы. И последствия тут тоже бывают самые разные.

11. Вас может начать мучать чувство вины за измену. Вместе с тревогой чувство вины — тот еще убийственный коктейль для психики. И если не обратиться к специалисту, это чувство может вас сильно разрушать изнутри. И быть еще одним рычагом давления на вас.

12. Боль от измены, которую испытает ваш партнер, может быть эмоционально очень сильной и последствия этой боли могут быть по-настоящему тяжелые. Ваш партнер может психологически с этим не справиться. И ему потребуется помощь.

13. Не очевидное последствие — ваша жизнь может измениться к лучшему. Измена может стать тем спусковым механизмом, который запустить процесс по выяснению отношений внутри вашей пары. Как следствие, вы можете расстаться и начнете каждый по отдельности новую более счастливую жизнь. Или же измена может стать тем испытанием для пары, которое сплотит. Если изменивший со своей стороны сделает все, чтобы загладить эту ошибку, а тот кому изменили сможет это пережить и никогда это не использовать против партнера.

14. Измена может и должна стать поводом для вас, чтобы задать себе важные вопросы. О себе, о вашем партнере, о ваших ценностях. Задать себе вопрос — почему на самом деле я изменил/а? Что стало истинной причиной?

Если вы хотите сохранить отношения избежать многих из выше перечисленных последствий. И не просто формально сохранить отношения, о сохранить доверие и близость, то об измене стоит честно рассказать. Это будет свидетельством, что вам не все равно. Это будет уважительно по отношению к партнеру и к себе. Это будет хорошим примером для детей. Примером того, как взрослые люди берут на себя ответственность за свои поступки.

Какие еще не очевидные последствия измены вы знаете или лично сталкивались? Поделитесь своим мнением и историями.

Обнимаю вас!