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Дачи, «сталинки» и коттеджи: какое жильё можно купить в Нижнем Криволучье
Фото: Avito.ru

Дачи, «сталинки» и коттеджи: какое жильё можно купить в Нижнем Криволучье

Перед вами – новый обзор интернет-объявлений о продаже недвижимости от Myslo.

Мы продолжаем исследовать рынок тульской недвижимости. На очереди микрорайон Нижнее Криволучье, ограниченный изгибом Упы и железной дорогой, на которой располагается одноименная станция.

До начала 1930-х годов на месте микрорайона располагалась деревня Нижнее Криволучье – оттуда и название. Сегодня этот микрорайон представляет собой «сборную солянку» – здесь есть и многоквартирные «сталинки», и частный сектор, и даже СНТ.

Вариантов на продажу здесь немного – в основном дачи и гаражи. Нас интересуют частные дома, дачи с возможностью прописки и квартиры. Таких вариантов набралось не больше десятка, и мы выбрали самые интересные. Поехали!

 

Самый бюджетный вариант – половина одноэтажного частного дома на ул. Горсовета. Одна комната, 38 кв. м., земельный участок 3,3 сотки. Отдельный вход, участок отмежеван. Стены из бруса, отделаны caйдингом, окна – пластиковые. Фундамент высокий, на территории есть 2 парковочных места.

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Внутри – большая комнатa-cтудия c ремонтом, санузел совмещённый, вся сантехника новая. Вода и электроэнергия подведены, можно подключиться к газу. Плита, холодильник и мебель остаются покупателю. Цена – 2,85 млн рублей, возможен торг.

 

В «сталинке» на ул. Столетова за 3,1 млн рублей продаётся просторная двухкомнатная квартира площадью 45 кв. м. Установлены пластиковые окна и биметаллические радиаторы, санузел раздельный.

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Имеется домашний телефон, интернет, кабельное телевидение, счетчики холодной и горячей воды, установлен домофон и железная дверь. Развитая инфраструктура – рядом детский сад, школа, магазины, остановка общественного транспорта.

 

На ул. Горсовета выставлен на продажу двухкомнатный дом на учacтке 25 coтoк. Не территории есть хороший кирпичный гараж с ямой и отдельно стоящий бетонный погреб для хранения заготовок. В саду растут плодовые деревья и кустарники. Площадь дома – 54 «квадрата».

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Санузел на этапе доработки, в кухне и гостиной ремонт уже завершён. Требуется закончить облицовку фасада кирпичом. Подведены все коммуникации, кроме центральной канализации. По периметру участка имеется забор. До остановки общественного транспорта и супермаркетов пешком 7 минут. Цена – 4150000 рублей.

 

Следующий дом находится по соседству и обойдётся в без малого 6 млн рублей. За эти деньги покупатель получит 5 комнат, 100 «квадратов» жилой площади и 20 соток земли. Выход с участка на две улицы, есть прямой путь к реке и пляжу. На участке можно построить ещё один дом.

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Вот что пишет продавец: «Дом в хорошем состоянии, новые качественные пластиковые окна, новая электрическая проводка, все коммуникации. Имеется баня, гараж, две теплицы. Прямая продажа, можно в ипотеку. Рядом с домом находится магазин, школа, детский сад, поликлиника и остановка».

 

Самый дорогой вариант сегодняшней подборки расположен на 2-й Криволученской улице. Это коттедж площадью 224 кв. м. на участке в 11 соток. Дом построен в 2012 году, сделан евроремонт, подведены все необходимые коммуникации. Четыре этажа: цокольный, два обычных и мансарда. Два гаража, один из них – с ямой для ремонта.

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На первом этаже располагаются – прихожая, огромная светлая кухня-гостиная и обеденная зона, ванная комната и санузел, кабинет и ещё одна комната. Есть настоящий дровяной камин. На втором этаже – 3 комнаты, кабинет и санузел. В доме установлены три кондиционера, по всей территории участка – видеонаблюдение.

Друзья, какой из этих вариантов вы бы рассмотрели к покупке? Делитесь мнениями в комментариях!

Сюжет: Купи-продай
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