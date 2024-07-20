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В субботу на двух улицах рядом со стадионом «Арсенал» в Туле запретили движение транспорта

В субботу на двух улицах рядом со стадионом «Арсенал» в Туле запретили движение транспорта

Ограничение сохранится до ночи.

20 июля на улицах Жаворонкова и Агеева введены временные ограничения движения транспорта. Это связано с проведением футбольного матча на центральном стадионе «Арсенал». 

Так, на участках от ул. Мориса Тореза до пр. Ленина и от ул. Н. Руднева до пр. Ленина:

- с 00.00 до 22.00 запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта;

- с 8.00 до 22.00 ограничено движение всех видов транспортных средств.

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Напомним,  сегодня «Арсенал» примет на Центральном стадионе «Камаз» из города Набережные Челны. Начало матча в 19.00.

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сегодня, в 11:34 0
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