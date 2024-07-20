Овчарка в прицепе: туляк хотел привлечь водителя к ответственности, но у него не вышло

Овчарку, едущую с ветерком в прицепе, видели многие на автодороге между Щекино и Тулой. Она неоднократно становилась героиней постов в соцсетях.

Собака то балансировала на досках, то похаживала по горе щебенки, а другой раз спокойно восседала на квадроцикле, который водитель вез в прицепе. Видео поездки овчарки на пассажирском сиденье квадроцикла Myslo публиковал в рубрике «Автохамы». Глядя на кадры, нельзя сказать, что пёселю такой нестандартный вариант путешествия доставляет дискомфорт, — он лишь шевелит ушами и вполне спокойно смотрит на проносящиеся мимо машины.

Один из очевидцев сообщил в Госавтоинспекциию о небезопасной транспортировке животного. Жалобу его рассмотрели и вынесли отказ в виду отсутствия состава правонарушения.

«Больше никогда, ничего, никуда не буду писать и докладывать. Пусть хоть [что происходит]. Мимо пройду. Гори оно все…», — написал мужчина в соцсетях.

К сожалению, в данной ситуации действительно сложно привлечь владельца к ответственности в связи с тем, что нет возможности установить, кто именно находился за рулем: владелец или какой-то еще гражданин, которому доверили управление ТС. А значит, нет данных о том, кого штрафовать. Именно поэтому и выдан отказ от возбуждения дела об административном правонарушении.