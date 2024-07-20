  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Овчарка в прицепе: туляк хотел привлечь водителя к ответственности, но у него не вышло - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Овчарка в прицепе: туляк хотел привлечь водителя к ответственности, но у него не вышло

Овчарка в прицепе: туляк хотел привлечь водителя к ответственности, но у него не вышло

Госавтоинспекция вынесла отказ в возбуждении дела об административном правонарушении.

Овчарку, едущую с ветерком в прицепе, видели многие на автодороге между Щекино и Тулой. Она неоднократно становилась героиней постов в соцсетях. 

Собака то балансировала на досках, то похаживала по горе щебенки, а другой раз спокойно восседала на квадроцикле, который водитель вез в прицепе. Видео поездки овчарки на пассажирском сиденье квадроцикла Myslo публиковал в рубрике «Автохамы». Глядя на кадры, нельзя сказать, что пёселю такой нестандартный вариант путешествия доставляет дискомфорт, — он лишь шевелит ушами и вполне спокойно смотрит на проносящиеся мимо машины.

Один из очевидцев сообщил в Госавтоинспекциию о небезопасной транспортировке животного. Жалобу его рассмотрели и вынесли отказ в виду отсутствия состава правонарушения. 

SbabaqEkrfRsr8qTifth7OajKlPjRFdC-Zd2wLPNNviyv14UZHG7IrrOdqHPaS59zfNFpDpWs7WxGnXioByxulI-.jpg

«Больше никогда, ничего, никуда не буду писать и докладывать. Пусть хоть [что происходит]. Мимо пройду. Гори оно все…», — написал мужчина в соцсетях.

К сожалению, в данной ситуации действительно сложно привлечь владельца к ответственности в связи с тем, что нет возможности установить, кто именно находился за рулем: владелец или какой-то еще гражданин, которому доверили управление ТС. А значит, нет данных о том, кого штрафовать. Именно поэтому и выдан отказ от возбуждения дела об административном правонарушении.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:37 +2
Другие статьи по темам
Событие
овчарка в прицепе
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тулгорэлектротранс: «Причину схода «Львенка» с рельсов установят после осмотра вагона»
Тулгорэлектротранс: «Причину схода «Львенка» с рельсов установят после осмотра вагона»
Дачи, «сталинки» и коттеджи: какое жильё можно купить в Нижнем Криволучье
Дачи, «сталинки» и коттеджи: какое жильё можно купить в Нижнем Криволучье
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.