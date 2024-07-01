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Доходы бюджета Тульской области выросли до 124,1 млрд рублей
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Доходы бюджета Тульской области выросли до 124,1 млрд рублей

Выделение дополнительных средства из бюджета обсудили на оперативном совещании у врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева.

Изменения параметров бюджета региона на 2024 были приняты 27 июня на заседании Тульской областной Думы. А 1 июля их обсудили в правительстве.

– Были учтены поручения Президента России из Послания, мои поручения, а также поручения Алексея Геннадьевича Дюмина, – пояснил Дмитрий Миляев. – В области продолжается реализация нацпроектов, введены дополнительные меры поддержки военнослужащих и их семей, семей с детьми. Средства направлены на ремонт дорог, на переселение граждан из непригодного жилья, ремонт и оснащение учреждений здравоохранения и образования.

Подробно об изменениях докладывал министр финансов Тульской области Александр Климов:

– Доходы бюджета на 2024 год увеличены на 4,6 млрд рублей – это около 4% – и составляют 124,1 млрд рублей. Рост расходов составил 7,7 млрд рублей или около 6%. Расходы запланированы в размере 140,7 млрд рублей.

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Наиболее значительный рост в доходах бюджета показал налог на доходы физлиц (+4,5%). Это связано с ростом зарплат на предприятиях оборонного комплекса, химической промышленности, автомобилестроения.

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Значительные средства дополнительно направлены на социальный блок:

  • 800 млн рублей – на поддержку участников специальной военной операции и их семей,
  • 90 млн рублей – на сертификаты для приобретения квартир 28 детям-сиротам,
  • 650 млн рублей – на льготное лекарственное обеспечение, приобретение 5 автомобилей «Нива» и 5 квартир для медработников,
  • 80 млн рублей – на капремонт и оснащение перинатального центра, областной больницы, больницы им. Ваныкина и ясногорской ЦРБ,
  • 330 млн рублей – на ремонт и модернизация 33 школ,
  • 100 млн рублей – на питание школьников,
  • 200 млн рублей – на содержание новых спортивных объектов, ремонт ФОКа в Веневе.
  • 60 млн рублей дополнительно получат спортивные федерации региона.

Заложены дополнительные средства на переселение из аварийного жилья 86 человек в Туле, Киреевском и Щекинском районах и обеспечение жильем еще 28 детей-сирот.

Дополнительное финансирование получит проект «Композитная долина». Заложены средства на выплату премий правительства Тульской области лучшим молодым ученым – пять премий по 1 млн рублей и 20 премий по 200 тысяч рублей. Некоторым категориям научных сотрудников компенсируют найм жилья.

В бюджете дофинансировали поддержку промышленных предприятий через займы по льготным ставкам, компенсацию затрат фермеров на молочное оборудование и семена отечественной селекции, поддержку местного производства молока.

Дополнительную поддержку получат муниципальные образования – на содержание общественных пространств, строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

100 млн рублей дополнительно выделили на установку детских площадок по области, 50 млн рублей – на ремонт защитных сооружений гражданской обороны.

Более 1 млрд рублей выделено в бюджете региона на ремонт дорог в муниципальных образованиях – 173 км покрытия дополнительно отремонтируют.

– За первые пять месяцев этого года поступления по налогу на доходы физических лиц в региональный бюджет выросли почти на 5 млрд рублей, что свидетельствует о росте заработной платы по региону. Важно следить, чтобы зарплаты в бюджетной сфере не отставали от среднего уровня по области, – отметил Дмитрий Миляев.

Он поручил Александру Климову и председателю правительства региона Михаилу Пантелееву учесть это при следующем уточнении бюджета в сентябре.

Также Дмитрий Миляев напомнил, что ранее поручал разработать региональную программу по ежегодной установке 10 модульных клубов в сельских населенных пунктах.

На первый такой клуб в д. Бобрики Белевского района уже выделено 15 млн рублей. Со следующего года в бюджете будут предусмотрены средства для ежегодного продолжения программы. А главы муниципалитетов должны будут благоустроить прилегающие территории.

Врио губернатора поручил зампреду регионального правительства Антону Агееву и министру культуры Татьяне Рыбкиной определить 10 населенных пунктов с наиболее активными жителями, где в следующем году появятся новые клубы.

Еще одна актуальная задача – решение проблем с инфраструктурой в многоквартирных домах, включая ремонт поврежденных дымоходов, лифтов и дорог во дворах.

Дмитрий Миляев поручил министерству ЖКХ совместно с министерством внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области, Советом муниципальных образований и старшими по домам выявить проблемные объекты, требующие незамедлительного ремонта. А минфину – выделить 100 млн рублей из резервного фонда правительства.

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Автор:
сегодня, в 21:21 0
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Тульская область
 

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