Какие дома Тулы останутся без электричества 2 июля

С 9.00 до 17.00 плановые отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Менделеевская, 11,
- ул. Кутузова, 34, 43-б, 69-95 (нечётн.),
- ул. Дементьева, 15-а, 19-а, 21-а, 23, 23-а,
- ул. Белкина, 27, 27-а, 29, 29-а, 31, 33, 35,
- пер. Гражданский, 6-10 (чётн.),
- ул. 9 Мая, 20 к.2, 20 к.3, 22, 24,
- пер. Броневой, 14-24 (чётн.), 13-23 (нечётн.),
- пер. Стандартный, 24, 26,
- ул. Болдина, 104-116 (чётн.), 133, 135, 141,
- ул. Оружейная, 24,
- пер. Танковый, 19,
- ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.), 1-а, 11-а,
- ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 4-14 (чётн.),
- ул. Будённого, 81, 83, 100,
- ул. Демьянова, 6,
- ул. Ершова, 11,
- ул. Нестерова, 42-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
- ул. Панфиловцев, 30-44 (чётн.), 25-39 (нечётн.), 39-а,
- ул. Краснодонцев, 38-58 (чётн.), 39-59 (нечётн.), 45-а, 54-а, 56-а,
- ул. Тимирязева 6-10 (чётн.), 5-11 (нечётн.), 11-а,
- ул. Староникитская, 48-68 (чётн.), 55-73 (нечётн.),
- ул. Пузакова, 36-а, 38,
- ул. М. Горького, 19, 25-а, 29, 29-а,
- Мясново: ул. Косогорская, 1-29 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б, 3-а, 4, 4-а, 13,
- ул. Казанская, 18-34 (чётн.),
- ул. Тверская, 10,
- ул. Сафонова, 20, 29, 32,
- ул. Колхозная, 18-50, 60-82 (чётн.), 35, 37, 47, 51, 79, 79-а, 105, 106, 117,
- ул. Окская, 5.