Брачный аферист из Нигерии обманул тулячку на 180 тысяч рублей

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Центральный районный суд рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу гражданина Республики Нигерия, обвиняемого в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба.

По версии следствия, злоумышленник вместе с неустановленными сообщниками с 18 по 28 марта активно переписывался с жительницей Тулы. Интернет-роман быстро набрал обороты – уже через несколько дней новый возлюбленный сообщил тулячке, что отправил ей по почте дорогой подарок. И тут же попросил оплатить таможенные расходы – 180277 рублей.

Поняв, что её обманули, женщина с разбитым сердцем обратилась в полицию. Африканского кавалера задержали. Ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО.

Напомним, несколько лет назад за аналогичное преступление в Туле осудили нигерийца Лоренса Осегале – выдавая себя за американского военного, проходящего службу в Афганистане, он вытянул из доверчивой женщины больше миллиона рублей. Суд назначил ему 2,5 года колонии общего режима.