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Какие кабриолеты продают туляки: «Беззубик», «пушка» от пенсионера и «кровавая» Toyota
Фото: avito.ru.

Какие кабриолеты продают туляки: «Беззубик», «пушка» от пенсионера и «кровавая» Toyota

За «игрушку на лето» в нашем регионе придется выложить от 550 тысяч до 1,2 млн рублей.

«Живу бедно: вино пью старое, сыр ем с плесенью, в машине крыши нет…» – эта старая шутка родом из 90-х сейчас вызывает лишь ироничную улыбку. Но если бокалом хорошего вина с кусочком благородного дор-блю порадовать себя всё же можно, то с транспортом всё не так просто.

По данным «Авито», в Тульской области продаются всего четыре кабриолета. Итак, дорого ли это – ездить на машине без крыши? Сейчас узнаем!

Самый бюджетный вариант – 22-летняя Toyota MR-S. Правый руль, механическая коробка передач и совсем не «спорткарный» двигатель в 140 «лошадей» – вполне заурядные характеристики. Но наличие складной мягкой крыши выводит ее на первое место списка желаний для любителей эффектно прокатиться по центру Тулы. «Боевой раскрас» со стилизацией под пятна крови добавляет образу агрессии. Еще один плюс – девчонкам можно рассказывать, что у тебя «Порше». Цена вопроса – без малого 550 тысяч рублей.

Галерея
Кабриолеты, Фото: 1
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Скромный старый Mercedes

Добавив еще 15 тысяч, можно претендовать на самый настоящий Mercedes. Старый, черный, с кожаным салоном – просто мечта! 5 владельцев, 250 тысяч километров пробега и не опустошающие карман 197 л. с. под капотом. Крышу можно сложить за 25 секунд, есть крутые диски с новой резиной и магнитола с Bluetooth. Владелец довольно серьезно обслужил автомобиль, но для идеального состояния советует «облить в круг». У машины есть имя – «Беззубик» и страница на популярном автомобильном портале.

Галерея
Кабриолеты, Фото: 1
Кабриолеты, Фото: 2
Кабриолеты, Фото: 3
Кабриолеты, Фото: 4
Кабриолеты, Фото: 5
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красное на черном

А вот в Новомосковске можно купить уже настоящий «Порше». За 1,2 млн рублей продается Porsche Boxster – черный, матовый, с красной подсветкой днища. Двигатель в 2,7 литра, коробка-автомат, 137 тысяч километров пробега. Продавец обещает «эталонную управляемость» и уникальный цвет – «фото не передает, надо смотреть вживую». В качестве бонуса – редкая эксплуатация и «мурашки от перестроений на скорости».

Галерея
Кабриолеты, Фото: 1
Кабриолеты, Фото: 2
Кабриолеты, Фото: 3
Кабриолеты, Фото: 4
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Для ценителей

Еще один Mercedes SL-класса вполне достоин внимания ценителей не только открытой крыши, но и самой марки. Три хозяина за 19 лет, 112 тысяч пробега, пятилитровый двигатель на 306 лошадиных сил – настоящая «пушка»! Описание лаконичное – идеальное состояние, оригинальные запчасти и полное отсутствие «колхоза». Со слов автора объявления, на кабриолете рассекал пенсионер. Находится машина в Чекалине, цена – полтора миллиона рублей.

Галерея
Кабриолеты, Фото: 1
Кабриолеты, Фото: 2
Кабриолеты, Фото: 3
Кабриолеты, Фото: 4
Кабриолеты, Фото: 5
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А вы хотели бы прокатиться по проспекту Ленина на машине без крыши? Или считаете такую покупку нерациональной? Делитесь мнениями в комментариях!

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