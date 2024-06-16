УМВД: мать оставленного на Северной Мызе ребенка нашли дома спящей

В УМВД для Myslo прокомментировали инцидент в Северной Мызе. Напомним, около 4 часов утра 16 июня на автопарковке между машин была найдена коляска с плачущим младенцем. Очевидцы вызвали полицию и скорую.
Прибывшие на вызов полицейские быстро установили мать брошенного ребенка, она спала у себя в квартире.
По некоторым данным, она странно себя ведет, у нее взяли анализы на определение ее состояния.
Известно, что 25-летняя мать-одиночка не стояла на учёте в органах полиции и опеки.
С ребенком все хорошо, его доставили в детскую областную больницу. Его дальнейшую судьбу решат органы опеки.