Туляк пожаловался на неработающую канализацию – а кто виноват?

У проблемы, как у монеты, – две стороны и ребро.

В Советске к дому № 14 по ул. Парковой аварийная бригада приезжала еженедельно. При этом в корне ситуация не менялась. Жители говорили, что все дело в плохой работе организации, обслуживающей дом. Но у проблемы, как у монеты, — две стороны и ребро.

Первый засор канализации в доме № 14 случился пару месяцев назад. Его прочистила обслуживающая дом организация «Наш город». Но через пару дней ситуация повторилась. Подробно об этом Myslo сообщал ранее.

Мужчина добавил, что подтапливаемый канализацией подвал относится к категории бомбоубежищ и находится в неудовлетворительном состоянии.

В подтверждение своих слов он прислал фото ржавых труб подвала. На них подвал и сети действительно выглядят не очень эстетично, хотя повреждений трубы не заметно, да и пол подвала сухой — не залит нечистотами.

Тем не менее дом — 1953 года постройки, капитальный ремонт пока коснулся только электрики и крыши. Сети водоснабжения и водоотведения тоже практически отслужили свое — их замена запланирована на 2028 год.

Редакция «Слободы» обратилась в «Наш город» с просьбой пояснить, что же в действительности мешает прочистить канализацию.

Оказалось, что с их точки зрения проблема не в ветхих трубах.

— С этим домом у нас заключен договор обслуживания, а не управления, то есть мы не должны содержать их имущество. Это бремя лежит исключительно на собственниках. Наша же задача — обслуживать его в случае аварийных ситуаций, — пояснил директор компании Сергей Дорожкин. — До весны этого года к канализации не было никаких нареканий, она не засорялась, нормально функционировала и в целом дождалась бы капитального ремонта. Но этого не случилось. Причиной тому стали не обветшавшие сети, а искусственно созданные засоры. Другими словами, они — дело рук тех, кто живет в доме. Подчеркну, что засор случается на участке, к которому подключены всего две квартиры. Эта часть канализации проходит не по подвальному помещению, а под полами.



Руководитель компании «Наш город» отметил, что сообщения о засоре поступают, как правило, не в рабочие дни, а в выходные.

— Большинство обращений поступает в аварийно-диспетчерскую службу в субботу в 9 утра. Это уже превратилось в систему. В будни, когда у нас работают все слесари, заявок с этого дома нет. Порой даже приходится снимать унитаз, чтобы прочистить сети! Это тоже не входит в нашу обязанность, но мы делаем и эту работу. Сейчас один из жителей уже порой отказывается от очередного демонтажа сантехники и предлагает водоканалу выполнять прочистку через коллектор на улице. Их тоже можно понять: люди устали от того, что к ним постоянно приходит аварийная бригада. Что мы только не доставали из канализации этого дома: тряпки, салфетки… Ну как-то же они попадают в слив.



От постоянных засоров состояние канализации дома действительно ухудшилось. Возможно, требуется ее частичная замена, но, чтобы утверждать это наверняка, надо вскрывать полы в квартире на первом этаже. Пока ее владельцы не дали на это согласие.



— Кстати, сейчас у них все работает нормально. Сотрудники водоканала прочищали канализацию и из колодца выбили засор. Очередная тряпка или кусок разрушившейся трубы — не могу сказать. Надеюсь, урок усвоен и больше смывать не будут все подряд, — отметил Сергей Дорожкин.



В прокуратуре Тульской области сообщили, что с мая 2024 года управление многоквартирным жилым домом осуществляется ООО «Наш ресурс». Согласно действующему законодательству текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома является обязанностью этой УК. В случае бездействия УК собственник этой квартиры и другие жильцы могут обратиться с жалобой на бездействие новой управляющей компании в ГЖИ или прокуратуру.

Засоры ввиду «нецелевого использования» канализации — не редкость.

Так, с начала апреля жители поселка Шварцевского Киреевского района жаловались на текущую по поселку канализацию и бездействие местной администрации.

«Все это течёт в пруд, а также подвалы, гараж затопленные стоят», — рассказывали они в соцсетях.

Причиной засора оказался — представьте на минуточку! — палас и много чего еще, что не должно было в принципе оказаться в канализации.

В августе 2022 года жители Щекино пожаловались на жуткую вонь и бьющий фонтан канализации на улице Московской. Из-за длительного сброса сточных вод местность заболотилась. Прорыв был устранен, а причиной его стало то самое «нецелевое использование» канализации. При прочистке в коллекторе обнаружили подгузники, предметы гигиены, арбузы, овощи, закатанные банки с грибами, часть автомобильной панели, телогрейки, тюли, различные тряпки, пластиковые стаканы… Такая же проблема была в Щекино и годом ранее, тогда причиной тоже был забитый канализационный коллектор.