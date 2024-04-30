  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Ведро вместо канализации: в Советске два месяца фекалии сливаются в подвал многоквартирного дома - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Ведро вместо канализации: в Советске два месяца фекалии сливаются в подвал многоквартирного дома

Ведро вместо канализации: в Советске два месяца фекалии сливаются в подвал многоквартирного дома

УК устраняет засоры раз в несколько дней. Но это ситуацию не меняет.

Первый засор канализаций в доме №14 по ул. Парковой в Советске случился пару месяцев назад УК «Наш город» прочистила. Но через пару дней ситуация повторилась.

«За два месяца обращались во все инстанции: администрация г. Советска, администрация Щекинского района, горячая линия губернатора, ГЖИ, прокуратура, ответа от некоторых пока нет, но и проблема не решается УК Наш город приходит с задержкой в 2-3 дня после вызова, чистит канализацию и через 2-3 дня все тоже самое. Нам предложили за свой счет поменять канализацию до дома (у нас она общая на две квартиры №1 и 4), поскольку по условиям договора они не обязаны менять канализацию, а очистка ничего не даёт. В этих квартирах проживают инвалиды первой и второй группы, которые вынуждены уже 2 месяца пользоваться не канализацией, а ведром», – написал в редакцию житель дома Вячеслав.

Галерея
показать все фотографии

Он добавил, что регулярно канализацией подтапливаемый подвал относится к категории бомбоубежищ.

Через публикацию мужчина надеется обратить внимание контролирующих органов на коммунальную проблему.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:22 +2
Другие статьи по темам
Событие
ЖКХкоммунальная аварияканализация
Место
ТулаТульская областьСоветск

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Внучке туляка, превзошедшего подвиг Гастелло, передадут медаль «Герой Советского Союза»
Внучке туляка, превзошедшего подвиг Гастелло, передадут медаль «Герой Советского Союза»
СМИ: Скончавшиеся в забуксовавшей машине в Тульской области – рыбаки из Подмосковья
СМИ: Скончавшиеся в забуксовавшей машине в Тульской области – рыбаки из Подмосковья
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.