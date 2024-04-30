Ведро вместо канализации: в Советске два месяца фекалии сливаются в подвал многоквартирного дома

УК устраняет засоры раз в несколько дней. Но это ситуацию не меняет.

Первый засор канализаций в доме №14 по ул. Парковой в Советске случился пару месяцев назад УК «Наш город» прочистила. Но через пару дней ситуация повторилась.

«За два месяца обращались во все инстанции: администрация г. Советска, администрация Щекинского района, горячая линия губернатора, ГЖИ, прокуратура, ответа от некоторых пока нет, но и проблема не решается УК Наш город приходит с задержкой в 2-3 дня после вызова, чистит канализацию и через 2-3 дня все тоже самое. Нам предложили за свой счет поменять канализацию до дома (у нас она общая на две квартиры №1 и 4), поскольку по условиям договора они не обязаны менять канализацию, а очистка ничего не даёт. В этих квартирах проживают инвалиды первой и второй группы, которые вынуждены уже 2 месяца пользоваться не канализацией, а ведром», – написал в редакцию житель дома Вячеслав.

Он добавил, что регулярно канализацией подтапливаемый подвал относится к категории бомбоубежищ.

Через публикацию мужчина надеется обратить внимание контролирующих органов на коммунальную проблему.