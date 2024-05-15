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Путин: Дюмин окажет помощь Правительству и компаниям в сфере обеспечения средствами борьбы ВС РФ

Путин: Дюмин окажет помощь Правительству и компаниям в сфере обеспечения средствами борьбы ВС РФ

Президент провёл в Кремле совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. На совещании присутствовал экс-губернатор Алексей Дюмин.

Владимир Путин обозначил задачи Правительства. «Для решения этих задач произведены и известные кадровые изменения», — сказал он, после чего представил каждого присутствующего и отметил его новую роль:

— Надеюсь, вы здесь примените все эти ваши навыки и знания, для того чтобы действовать успешно.

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О своем новом помощнике Алексее Дюмине он сказал следующее:

— То же самое касается и Дюмина Алексея Геннадьевича. Он назначен помощником Президента. Одно из важнейших направлений, которым он будет заниматься, будет как раз оказание помощи Правительству и нашим компаниям, в том числе компании «Ростех», в решении тех задач, которые стоят перед ними в плане обеспечения необходимыми средствами вооружённой борьбы наших Вооружённых сил.

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