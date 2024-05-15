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В тульском Фонде искусств появятся экспонаты из 13 федеральных музеев
Фото филиала ГИМ в Туле.

В тульском Фонде искусств появятся экспонаты из 13 федеральных музеев

Все экспонаты новой выставки будут иметь непосредственное отношение к истории Тульского края.

На выставке «Тула. Шедевры. Музеи России» в Фонде искусств туляки и гости оружейной столицы увидят экспонаты из ГИМа и ещё 12 федеральных музеев, среди которых Эрмитаж, Третьяковская галерея, Политехнический музей и другие. Эти экспонаты имеют непосредственное отношение к истории Тульского края: традиционные художественные изделия тульских оружейников, узнаваемые тульские головные уборы середины XIX века — девичья украса и женская сорока; комплект детской одежды из Крапивенского уезда, женский костюм конца XIX — начала XX века.

Всего на выставке будет представлено около 300 подлинников из ведущих
музеев страны: уникальное кованое курульное кресло, сделанное в 1744 году на заводе Мосоловых — дата и место изготовления есть на изделии. Увидят туляки и гости города утюжок с изображением герба Тулы, курильницы, табакерку мастера Андрея Боголепова, коробочку с игральными фишками — предметы из коллекции Сергея Петровича Щукина, завещанной коллекционером и меценатом ГИМ в 1905 году. 

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