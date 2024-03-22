Коммунальщики пообещали тулячке убрать сугроб на тротуаре ...к середине апреля

Фото читательницы.

К тому времени снежная куча наверняка растает сама.

Тулячка обратилась на портал «Открытый регион» с просьбой убрать огромный сугроб напротив ЖК «Современник» на ул. Оборонной.

— Место пешеходного перехода завалено снегом, его никто не чистит всю зиму. Знак есть, стертые линии есть, а ходить приходится по проезжей части, — написала девушка.

Ответ от администрации ее удивил. Жалобу она отправила еще 1 марта, спустя около двух недель ей ответили, что сугроб уберут, но к середине апреля.

— Работы запланированы до 16 апреля, — говорится в ответе, который подписан начальником управления по благоустройству администрации Тулы Александром Корнеичевым.