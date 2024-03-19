«Знакомство в Крыму, свадьба в Веневе, жизнь в Мурманске»: тулячка поделилась историей своих родителей

Фото из архива Марины Мельниковой

Марина Мельникова поделилась c Myslo теплой историей знакомства своих родителей и рассказом об их свадьбе.

– Мои родители познакомились в Ялте в феврале 1979 года. Папа – Юрий Решетников приехал на Черное море из Мурманска, а мама – Надежда Юнина – из Венёва. Они вместе отдыхали большой компанией, ездили на экскурсии. В марте разъехались по домам. Вдруг в апреле на мамин адрес пришла телеграмма – вызов на переговоры с Мурманском. Конечно, телефоны тогда были далеко не у всех. Но им удалось созвониться и договориться, что в мае он приедет в гости из Мурманска, – рассказала Марина Мельникова.

Встреча в Веневе закончилась тем, что в мае Юрий и Надежда подали заявление в ЗАГС. 15 июня они сыграли свадьбу в Венёве.

– Как тогда и полагалось, гуляли два дня. На третий мама снова надела белое платье невесты и полетела за полярный круг в Мурманск. На борту самолета молодоженов поздравляли командир и экипаж корабля. Свадебный пир продолжили на севере. В Мурманске родители прожили 10 лет. Там, в 1980 году родилась я.

В 1990 году семья Решетниковых вернулась в Тульскую область.

Myslo совместно с тульским филиалом Государственного исторического музея проводит конкурс «Свадьбы с историей».

Мы продлили конкурс до 1 апреля. Присылайте на конкурс старые фотографии со свадеб своих мам и пап, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Чем старше фото, тем интереснее! Расскажите историю о молодоженах, пусть небольшую. А если она будет еще и с деталями — потрясающе! Но главное всё же, чтобы из пояснения было понятно, кто это, когда и где было снято.

Все истории и фото мы опубликуем на портале Myslo. Подходящие передадим в тульский филиал музея для выставочного проекта «Русская свадьба». Мы предусмотрели призы от Myslo и ГИМ за самое интересное фото и яркую историю. Победителей определит редакционное жюри.

Обладатель самой интересной истории и самой яркой (или самой раритетной) фотографии получит сертификат на ужин в ресторане «Дружба» на сумму 5000 р.

Даешь веселые тульские свадьбы! Фото и истории присылайте к нам на почту: [email protected] с пометкой «На конкурс „Свадьбы с историей“». Или в телеграм-бот https://t.me/Myslo_news_bot нашего телеграм-канала (снимки лучше отправлять документом, без сжатия). Ждем ваших фото до 1 апреля 2024 года.

Контакты для получения информации — ресторан «Дружба»: Тула, ул. Металлистов, 12-б, тел. +7 (4872) 71-73-71; ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», второй этаж, тел. +7 (4872) 79-31-33.