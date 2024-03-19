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По каким адресам в Туле отключат свет 20 марта

По каким адресам в Туле отключат свет 20 марта

ТГЭС публикует график плановых работ с отключением электроэнергии.

20 марта свет отключат сразу по нескольким адресам.

С 9.00 до 16.00:

  • ул. Чапаева, 36, 38, 40; ул. Епифанская, 29, 29-а, 31, 33.

С 9.00 до 17.00:

  • Мясново: Одоевское ш., 61, 69;
  • ул. Каракозова, 11-27 (нечётн.), 5, 6, 77-а; ул. Марата, 123; ул. Патронная, 1-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.); ул. Степанова, 35, 35-а, 154; ул. Декабристов, 4, 21, 24, 32; ул. Пролетарская, 36, 36-а, 38; ул. Индустриальная, 35; ул. Бакунина, 4;
  • Демидовская пл., 20, 31; ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Осташева, 53-75 (нечётн.), 48-66 (чётн.), 53-а, 55-а; ул. Чапаева, 1-13 (нечётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 6, 12, 16, 18, 20, 22; пр-зд Тульский, 1, 2, 3; ул. Плеханова, 22, 24, 30, 32;
  • п. Косая Гора: Орловское ш., 86-146 (чётн.), 132-а;
  • ул. Мосина, 31 ГСК № 19.

С 9.00 до 14.00:

  • Тополиный пр., 1, 2, 3, 6/8, 12, 14; Соловьиный пр-зд, 1-9 (нечётн.), 2, 4; ул. Лесная опушка, 2, 3-а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; ул. Ген. Маргелова, 62, 65, 66, 70, 82; Калужское ш., 2-а, 3-а


 

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