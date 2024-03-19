Бесплатные вебинары: тульских студентов и преподавателей приглашают на «Финтрек»

Иллюстрация ЦБ

20 марта стартует новый цикл вебинаров по финансовой грамотности для студентов и преподавателей.

Слушателей ждут пять лекций с представителями Банка России, экспертами финансового рынка и научной сферы, а также живое общение в прямом эфире, интересные кейсы и возможность проверить свои знания.

В этот раз вебинары будут посвящены инфляции и накоплениям, новым инструментам для формирования долгосрочных сбережений, трендам в инвестициях и многому другому.

Закрепить полученные знания слушатели смогут во время практических занятий и дискуссий со спикерами. Участники, успешно прошедшие вебинары, получат именные сертификаты, а самые активные – сувениры, уточнили в тульском отделении Банка России.

Вебинары будут проходить раз в неделю – каждую среду в 10.00. Записи лекций будут доступны после прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте проекта.

В 2023 году в проекте приняли участие более 1,5 тыс. образовательных организаций из 89 регионов, получено около 4 тыс. именных сертификатов.

Для участия в цикле вебинаров «Финтрек» необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Для удобства необходимая информация будет публиковаться в сообществе «Финтрека» в соцсети ВКонтакте и телеграм-канале проекта.