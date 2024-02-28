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Пароль «Мы к Фее, из Тулы»: репортаж Myslo из ЛНР
Текст и фото Леонида Почекина.

Пароль «Мы к Фее, из Тулы»: репортаж Myslo из ЛНР

Туляки передали военным медикам 106-й гвардейской дивизии ВДВ гуманитарный груз: медикаменты, продукты, автозапчасти и открытки от школьников.

Очередная поездка в Луганск выпала на 24 февраля — вторую годовщину с начала СВО. А чуть больше года назад я впервые оказался в Луганской Народной Республике. Тогда же произошло знакомство с 39-м гвардейским отдельным медотрядом ВДВ. И вот — снова в путь. В военный госпиталь, где каждый день спасают человеческие жизни.

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Раннее утро. Два микроавтобуса, доверху забитые коробками, тюками и пакетами, мерно гудят двигателями. Фото на память и традиционное пожелание: «Ни гвоздя, ни жезла». Впереди 560 км — до автомобильного пункта пропуска «Чертково — Меловое», что в Ростовской области.

Спустя 8 часов мы на границе. Короткий досмотр, проверка документов — и мы въезжаем на территорию Луганской Народной Республики. Российская навигация тут не работает, а мобильные операторы «большой тройки» упорно считают ЛНР «заграницей» и предлагают воспользоваться международным роумингом.

Приходится ехать по старинке — пользуясь бумажной картой и ориентируясь на немногочисленные новенькие таблички Росавтодора. До столицы республики — около 140 км. В обычных условиях это расстояние можно проехать меньше чем за полтора часа, у нас на это уходит почти три: состояние асфальта, временами переходящего в грунтовку, отсутствие дорожного освещения и несколько тонн груза не позволяют ехать быстро.

Примерно через каждые 30 км — блокпосты. Суровые бойцы с автоматами и в камуфляже без знаков различия, услышав, что мы везём гуманитарку, общаются предельно вежливо и убедительно просят не фотографировать их. Проверка документов, беглый осмотр груза — едем дальше.

На часах — 21.00. Наши машины, грузно переваливаясь, медленно объезжают бетонные «зубья», выложенные в шахматном порядке на дороге, ведущей к военному госпиталю. Здесь базируются медики из 39-го гвардейского отдельного медицинского (аэромобильного) отряда ВДВ России.

На въезде произносим фразу, ставшую своеобразным паролем: «К Фее из Тулы». После короткого радиообмена военные поднимают шлагбаум — мы на месте!

«Фея» — позывной главной медицинской сестры 39-го ОМЕДО. (по соображениям безопасности мы не публикуем фамилии и некоторые фотографии героев. — Прим. автора). Вместе с коллегами она уже два года находится в зоне специальной военной операции и каждый день оказывает помощь раненым бойцам.

— «Особенности национальной охоты» смотрели? Добро пожаловать на «кордон Кузьмича»! — наш сопровождающий Андрей снимает навесной замок и широким жестом приглашает нас в «гостевую комнату» — здесь нам предстоит заночевать. Обстановка спартанская: раковина, шкаф, стол с табуретками и несколько железных кроватей. На каждой — полотенце, гель для душа, мыло и зубная щётка с пастой.

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«Кузьмича» зовут Димой. Он крепко сбитый, коренастый. На груди камуфляжной куртки красуется красный крест, эскулапова змея с чашей и подпись «Заговариваю хворь матом». На плече ещё одна нашивка — ёмкая фраза с крепким словцом, выражающая лихость и удаль.

— Как дорога, не устали? Сейчас поужинаете, мы тут небольшое застолье к вашему приезду сообразили. Как говорится — чем богаты…

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Гостеприимства и широты души у тульских десантников хоть отбавляй — небольшой столик буквально ломится от еды. «Кузьмич» хитро подмигивает:

— Снабжение у нас хорошее! Приятного аппетита! Отдыхайте, располагайтесь, а завтра будем разгружаться.

Отдохнуть нам с первого раза не удаётся: в 22.35 поступает команда «Ракетная опасность». Быстро одевшись, спускаемся в подвал. Впереди идут пациенты в голубых больничных пижамах. Те, кто может передвигаться самостоятельно, помогают идти товарищам с перевязанными ногами и костылями. Никакой паники или страха: всё происходящее выглядит максимально буднично. Заспанный бородач переговаривается с соседом по палате:

— Так хорошо кемарилось. Только заснул — и на тебе…

— Ушлёпки, я из-за них кино не досмотрел!

По словам «Кузьмича», сигнал «Ракетная опасность» может подаваться несколько раз в день, а может молчать неделями. Все действия по эвакуации сотрудников и пациентов госпиталя отработаны до автоматизма.

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— Когда спускаемся в убежище, никто не знает, сколько мы здесь пробудем. Может, 20 минут, а может, несколько часов. Но все всё понимают, никто не возмущается. А сегодня вторая годовщина с начала спецоперации — вот и пакостят, как могут. Наши ребята из ПВО и РЭБ работают на совесть. Дай Бог здоровья! — Дима трижды стучит по деревянной крышке массивного ящика.

Убежище — длинная узкая бетонная «кишка». Наверху проложены железные короба вентиляции. Тесно, не слишком тепло, зато безопасно. Отбой ракетной тревоги звучит в 22.57 — поднимаемся наверх и идём спать.

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Утро. Коридоры госпиталя заставлены коробками и полиэтиленовыми мешками. Некоторые подписаны: «От Центра образования № 34 г. Тулы», «С любовью из Новомосковска», «Тульским защитникам от земляков».

— В преддверии Дня защитника Отечества нам доставили сразу несколько гуманитарных посылок, — объясняет Фея. — Их собирают все — от мала до велика. Особенно дороги поздравительные открытки, письма и рисунки детей, их у нас уже целая коллекция.

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— На моей малой Родине соседи и друзья даже организовали что-то вроде цеха по изготовлению маскировочных сетей — все желающие в свободное время приходят туда и плетут сетки. Кстати, они очень востребованы: одна такая сеть может закрыть санитарную машину от вражеского дрона. Про окопы и блиндажи на передовой я уже не говорю — там маскировка давно превратилась в жизненную необходимость, — рассказала Фея.

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В этот раз мы привезли в Луганск одежду, матрасы, постельное белье и, конечно же, медикаменты. Часть из них была куплена на средства, перечисленные читателями и пользователями Myslo в рамках благотворительного сбора.

Важная часть нашего груза — шесть новых колёс для машин скорой помощи.

Из-за состояния прифронтовых дорог они здесь считаются расходным материалом.

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— В самом Луганске и окрестностях дела обстоят более или менее нормально, — говорит Дима «Кузьмич». — А вот где-нибудь в районе Соледара начинается полная жесть… Там отрезок в 25 километров можно проезжать 2 часа и даже больше. И резина, и сталь дисков в таких условиях «убиваются» катастрофическими темпами. 

Уже не первый раз замечаю, что по погоде Луганщина «опережает» Тулу примерно на месяц — в конце февраля здесь уже совсем нет снега, а воздух по-весеннему пахнет прелой прошлогодней травой. Небо ярко-голубое, ни облачка. Весна!

— Денёк будет ясный, а лучше бы наоборот, — собеседник не разделяет моего оптимизма. — Когда нет облаков, «птички» летают одна за другой. Самая безопасная погода здесь — это низкая облачность и ветер, сбивающий лёгкие беспилотники с заданного курса.

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Когда речь заходит о БПЛА, сразу же замечаю, что военные медики здесь, как и в Попасной, стараются сделать своё присутствие максимально незаметным с воздуха: белые и желтые «скорые» загнаны под навесы, а крыши легковых «Нив», «Патриотов» и «буханок» затянуты маскировочными сетями.

Разгрузка окончена. Нам предлагают пройти в одну из палат, чтобы лично передать бойцам презенты — сладости и сигареты, связанные бабушками шерстяные носки. Атмосфера в палате отнюдь не больничная: парни, собравшись вокруг одной из коек, увлечённо обсуждают какой-то ролик в Телеграме.

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— Вы из Тулы, да? — заметив тульский пряник, спрашивает один из пациентов. — Сейчас подлечусь, в отпуск поеду, хочу ваш город посмотреть. Сам я из Рязани, но в Туле ни разу не был, хотя и соседи… А здесь с туляками познакомился — отличные ребята! И каждый в гости зазывает так, что отказываться неудобно…

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Раздав подарки, грузимся и отправляемся на вторую точку нашего маршрута — город Стаханов, примерно в 60 км от Луганска. Именно в этих краях в 1935 году простой советский шахтёр вместе с двумя товарищами за неполные шесть часов нарубил 102 тонны угля и прославил себя на весь мир.

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На въезде в город стоит огромный грузовой «Урал». Здесь нас ждут ребята-алексинцы из 137-го парашютно-десантного полка. Для них мы тоже везём груз — расходные материалы для обслуживания техники, автозапчасти, продукты и предметы быта. Перебрасываем коробки и мешки из одного кузова в другой, фотографируемся на память и — пора прощаться.

— Спасибо вам за помощь, — благодарит боец с позывным «Лютик». — Передавайте привет всем нашим, всем, кто нам помогает, кто пишет добрые слова и собирает посылки. Спасибо детям, которые передают нам письма и рисунки! Мы очень ценим вашу поддержку и дорожим ей! Будьте здоровы, земляки! Вместе мы обязательно победим!

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Эта гуманитарная поездка стала для нас 12-й по счёту. Груз собирали всем миром, а организацию сбора и доставку взяло на себя тульское отделение партии «Справедливая Россия — За правду».

Зам. руководителя отделения Дмитрий Андросов.

— Мы искренне благодарим всех, кто приложил руку к этому большому и важному делу. Особенно важно, что с помощью земляков нам удалось приобрести необходимые лекарства. Благодаря активности и неравнодушию туляков груз оказался настолько большим, что мы не смогли увезти всё сразу, сделав выбор в пользу того, что нужно было передать в первую очередь: это медикаменты, колёса для скорой помощи, автозапчасти и т. д. Оставшиеся предметы хозяйственно-бытового назначения обязательно будут доставлены по назначению. Спасибо вам за поддержку!

СПАСИБО!
  • ООО «Юпитер» — за помощь в приобретении колёс,
  • ООО «АлексинТрансГруз» и лично Роману Белову — за предоставленный транспорт,
  • ООО «ТРАКСЕРВИС» — за автозапчасти для 137-го гвардейского ПДП 106-й гвардейской дивизии ВДВ,
  • ООО «НТК-Высокое» — за предоставленное масло для двигателей,
  • ФГБУ «РУТБ „Ока“» г. Алексин — за дезинфекционные средства, медицинские и спальные принадлежности,
  • ООО «Добрый Доктор Н» и лично Рамазану Ахадуллаеву — за медикаменты и частичную оплату транспортных расходов,
  • администраторам и подписчикам телеграм-канала «По ZOVу сердца» и лично Юлии Ч. — за постельные принадлежности,
  • волонтёрскому объединению «СамоварочкаАлексин71» — за сублимированные супы и каши для бойцов,
  • ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум» — за комплекты «сухого душа», маскировочные сети и окопные свечи,
  • волонтерской группе «Поможем нашим защитникам» (г. Алексин) — за маскировочные сети,
  • работникам и родителям воспитанников бюджетных учреждений г. Алексина: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 21», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26» — за вклад в формирование гуманитарного груза,
  • волонтёрам Алексинского района и лично Галине Бодановой — за проделанную огромную работу по формированию гуманитарного груза,
  • Классному руководителю и ученикам 3Б класса Центра образования №1 имени Героя России Дмитрия Горшкова (г. Тула),
  • Наталии Николаевне Соломатиной,
  • Любови Дмитриевне Николаевой.

От автора: Друзья, от всей души благодарю вас за помощь и поддержку, за добрые дела и слова! Отдельное спасибо нашим однопортальцам Светлане Ш., Анастасии Ц. и Ольге Н. — за большой личный вклад в сбор гуманитарного груза. Эта поездка, конечно же, не последняя. Буду держать вас в курсе событий!

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