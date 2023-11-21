Репортаж из ЛНР: как живут и работают тульские военные медики в Луганске и Попасной

Фото автора, Дмитрия Андросова, Галины Бодановой и Андрея Драбика

Туляки доставили в луганский военный госпиталь гуманитарный груз. О жизни в полевых условиях, ПВР в разбомбленной хрущевке и поддержке неравнодушных людей — в эксклюзивном материале Myslo.

Луганск

Просторное помещение, несколько железных двухъярусных кроватей, застеленных, по армейскому обыкновению, безупречно — без единой складки. Простые деревянные тумбочки, на каждой — полотенца, мыло, зубная щетка, паста, бритвенные принадлежности. У окна — стол, ваза с конфетами и печеньем и «полторашки» с минералкой. Так выглядит гостевая комната в луганском госпитале 39-го гвардейского отдельного медицинского (аэромобильного) отряда ВДВ России.

Тульские военные медики принимают участие в СВО с самого первого дня, а количество спасённых ими пациентов исчисляется тысячами.

Двухтонная «Газель» доверху забита коробками и тюками — мы выгружаем перевязочные материалы, одежду, постельное бельё, медикаменты и гостинцы для бойцов.

Утро, на часах начало девятого — идём в столовую. Питание здесь организовано по расписанию: завтрак — в 8.30, обед — в 13.30, ужин — в половине седьмого вечера. В очереди на раздаче пациенты госпиталя обсуждают последние новости.

— На улице машины с 71-м регионом стоят — наши приехали, — сообщает сослуживцам подошедший боец, убирая в карман сигареты.

— О, значит, опять пряники к чаю будут!

И действительно — пока мы сортировали груз, работницы столовой успели нарезать тульские пряники и раздавали их к завтраку.

Всё просто, вкусно и сытно: молочная рисовая каша, сливочное масло, чай, плавленый сыр и хлеб, который военные пекут здесь же, на территории госпиталя.

После завтрака встречаемся с командиром 39-го ОМЕДО подполковником медицинской службы Юрием Бровко. За девять месяцев, прошедших с момента нашего знакомства, у него на погонах прибавилось звёзд, а на груди — орденов и медалей.

— Сейчас мы работаем в довольно напряжённом режиме — это прямое следствие обстановки, сложившейся на линии боевого соприкосновения, — рассказывает он. — Каждый день не похож на другой, каждая операция — бесценный опыт, который мы стараемся обобщать, систематизировать и адаптировать под условия, в которых находимся. Надеюсь, наши наработки станут хорошим подспорьем для молодого поколения военных врачей.

Совсем недавно, 10 дней назад, был по-настоящему уникальный случай. Поступил боец с серьёзным ранением кисти — возникла реальная угроза ампутации, но мы решили рискнуть и спасти парню руку.

Четыре пальца из пяти были практически полностью оторваны, держались на нескольких сосудах и сухожилии.

Благодаря профессионализму наших специалистов была проделана ювелирная работа — реплантация 2-5 пальцев с фиксацией переломанных костей металлическими спицами. Пришлось почти под микроскопом сшивать нервы, сосуды и сухожилия. Сейчас пациент идёт на поправку. По нашим прогнозам, через несколько месяцев, при условии должного ухода и реабилитации, работоспособность кисти и пальцев будет полностью восстановлена.

«Лучшие в своем деле. Работаем от души. Воюем за здоровье наших ребят» — это описание Telegram-канала Airborne Medical Squad Russia, в котором военнослужащие 39-го ОМЕДО освещают интересные случаи из своей обширной практики. Сейчас там более 800 фото и видео, сделанных в операционных тульского военного госпиталя. На канал подписано более 7000 человек. По словам Юрия Бровко, публикации тульских военных медиков ежедневно набирают свыше 50 тысяч просмотров.

— Мы стараемся каждый день выкладывать 3-5 постов, — говорит подполковник. — Показываем повседневную работу, стараемся подбирать какие-то уникальные случаи. Мы видим, что это востребовано, аудитория растёт, люди активно реагируют, оставляют комментарии, делают репосты.

Этот канал — хорошая возможность поделиться опытом и рассказать о нашей работе. Например, в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, которую в своё время я оканчивал, наши материалы активно используются в качестве вспомогательного наглядного пособия. Регулярно получаем обратную связь и от Тульского медицинского колледжа, где учились многие мои коллеги.

И конечно, в наших публикациях содержится определённый информационный посыл: мы рассказываем и показываем, что наши ребята, попадая в госпиталь, оказываются в сильных, надёжных и заботливых руках профессионалов своего дела. Снятые нами кадры — зрелище не для слабонервных, но я абсолютно убеждён, что эта работа нужна и важна не только для медиков, но и для пациентов и их родственников.

Помимо всего прочего, в составе нашего груза — несколько портативных видеокамер с креплениями, позволяющими носить их на элементах военного снаряжения. Эти гаджеты помогут военным медикам показать свою работу в режиме реального времени.

Попасная

Это следующий пункт нашей поездки. Город, расположенный в 70 км от столицы ЛНР, был практически полностью разрушен в ходе ожесточённых боёв весной прошлого года. Если Луганск — это «город, который ранен, но не убит», то в растерзанной обстрелами ВСУ Попасной еле-еле теплится жизнь. Гражданского населения здесь нет вообще — в городе располагаются только военные.

Обычный автомобилист проезжает 70 километров по трассе меньше чем за час. Нашей колонне, во главе которой едет командирский «УАЗ Патриот» Юрия Бровко, на это требуется почти втрое больше времени. По пути мы останавливаемся и перебрасываем часть груза из ГАЗели в военный «Урал» 137-го гвардейского парашютно-десантного полка, в котором проходят службу мобилизованные туляки.

Передаём им дизельный электрогенератор, несколько печек-«буржуек», сделанные тульскими волонтёрами «окопные свечи», продукты и личные вещи — с наступлением холодов всё это очень пригодится на передовой.

На въезде в Попасную стоит огромный блокпост с блиндажами, бронетехникой и тяжёлым вооружением.

За ним начинается город, от которого после боёв и массированных обстрелов ВСУ буквально камня на камне не осталось.

Нас основательно проверяют, открывают даже бутылки с водой. «Сухой закон» на передовой — не только залог порядка и дисциплины, но и жизненно важное условие, которое поможет бойцам вернуться в тыл целыми и невредимыми.

Увидев первые кварталы Попасной, я вспоминаю кинохронику первой чеченской войны, которую в моём детстве часто крутили по телевизору, — руины Грозного и железнодорожный вокзал, в боях за который практически полностью погибла героическая 131-я мотострелковая майкопская бригада…

В Попасной не осталось, наверное, ни одного целого дома — уезжая из-под непрекращающихся обстрелов, местные жители забрали с собой лишь то, что можно быстро увезти.

На воротах и стенах домов написано «Занято!», «Живут люди», «Не входить» — хоть какая-то защита от возможных набегов мародёров.

Перекрёстки перегорожены разбитыми и обгоревшими машинами. На них тоже есть надписи: «Стой! Простреливаемый участок!», «Стреляют! Проезд запрещён!», «С дороги не съезжать!».

Спустя некоторое время мы подъезжаем к ПВР (пункт временного размещения. — Прим. авт.) 39-го ОМЕДО. Юрий Бровко отдаёт короткие и чёткие распоряжения:

— Технику загоняем под крышу и под навесы из маскировочных сетей. На открытых участках не собираться, толпу не создавать, без сопровождения далеко не уходить.

ПВР — это несколько квартир на первом этаже сооружения, которое когда-то было обычной «хрущёвкой». Уцелел лишь первый этаж — сейчас здесь обустраивают свой суровый военный быт тульские десантники.

— Проходите, располагайтесь! Чувствовать себя как дома не советую, — шутит боец с позывным «Ратмир».

На разгрузке у него висит миниатюрная беспроводная колонка, из динамика надрывается Гарик Сукачёв:

«Горели дни, пылали ноченьки,

И смерть летала, хохоча!

Нам не нужны чины и почести,

У нас есть звёзды на плечах!»

На столе появляется огромное блюдо с горячим шашлыком, Ратмир ставит пузатый дымящийся чайник и раскладывает по пластиковым тарелкам здоровенные куски шоколадного торта — гостеприимства тульским военным не занимать.

На стене висит военный полевой телефон, а рядом на тумбочке лежат джойстики от игровой приставки — в редкие минуты отдыха военным не чужды простые радости. Где-то наверху мерно гудит генератор, обеспечивая ПВР электричеством.

Обычная квартира в обычной пятиэтажке — если не обращать внимания на лежащий в углу бронежилет, массивный зелёный ящик с военной маркировкой и заложенные кирпичами окна, снаружи завешенные маскировочными сетками. Выпив чаю, выхожу на перекур в подъезд. Там же дымит Ратмир.

— А что ещё слушаете? — спрашиваю я, кивнув на колонку.

— Да разное. Музыка помогает переключать мысли в другое русло, разгружает голову. Чичерина нравится, Юта, «Любэ». У Акима Апачева есть хорошие вещи. 25/17 постоянно звучит — причём, по рассказам знающих людей, не только на нашей, но и на противоположной стороне. И живые песни под гитару, конечно же. Но это в тылу, сюда инструменты тащить жалко — мало ли что…

— А Shaman как же?..

В ответ Ратмир выпускает густое облако табачного дыма и усмехается в бороду.

Обнимаемся на прощание, фотографируемся на память — пора выдвигаться обратно. Ехать в Тулу предстоит налегке: мы оставляем в Попасной УАЗ-«буханку», остаток груза из «Газели» и квадроцикл с прицепом. Всё это должно стать тульским военным медикам хорошим подспорьем в их сложной и опасной работе.

Спасибо!

В этом году мы приезжаем сюда уже в пятый раз и, как всегда, не с пустыми руками. Эта поездка — самая масштабная по уровню подготовки и объёму гуманитарного груза для тульских десантников. Его собирали всем миром, а организацию сбора и доставки взяло на себя тульское региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ.

В Луганск отправились руководитель реготделения, депутат Тульской облдумы Сергей Гребенщиков, его заместитель Дмитрий Андросов, депутат Тульской городской Думы Дмитрий Шишкин, волонтёры Андрей Драбик и Галина Боданова, собиравшие гуманитарный груз, а также туляки Дмитрий Петрухин и Сергей Кошкаров.

Дмитрий Андросов — Во время предыдущей поездки мы узнали, что передовая медицинская группа 39-го ОМЕДО, которая работает непосредственно в зоне боевых действий и эвакуирует раненых с передовой, нуждается в квадроцикле с прицепом, — рассказал Дмитрий Андросов. — Необходимая техника была приобретена нами и соответствующим образом подготовлена для работы в полевых условиях.

В этом большом и важном деле нам помогали сотни туляков — от депутатов и предпринимателей до педагогов и сотрудников госучреждений. Огромная работа была проделана Галиной Бодановой из Алексина, которая каждый день через соцсети и другие каналы распространяла информацию о нашем сборе. Нас поддержали читатели «Слободы» и Myslo, которые переводили деньги на благотворительный счёт.

Отдельное спасибо Анастасии Ц. и Наталии Соломатиной, которые передали тульским десантникам оборудование, медикаменты и перевязочные материалы. Также благодарим волонтёрское объединение «Тульская самоварочка» и лично Наталью Комерилову за предоставление сублимированных супов, а Викторию Несолёнову из АНО «Жёны Героев Отечества» — за приобретение редких и ценных медикаментов.

Вклад наших земляков в подготовку этого гуманитарного груза особенно ценен, и я от всей души говорю спасибо каждому, кто причастен к этому! Благодаря вам военные медики получат новую технику для работы в боевых условиях, а значит, смогут спасти ещё больше жизней.

Совет отцов Тульской области провёл акцию «Авто — бойцам», объединившую большое количество неравнодушных людей. Совместно с представителями ряда коммерческих предприятий туляки приобрели и подготовили к работе в зоне СВО автомобиль УАЗ, который тоже будет выполнять задачи на передовой.

— Огромное спасибо всем, кто помогает нам словом и делом, — говорит командир 39-го ОМЕДО подполковник Юрий Бровко. — Пользуясь случаем, передаём горячий привет жителям Тулы и Тульской области, всем волонтёрам, медикам — каждому, кто приложил руку к этому большому нужному делу. Ваша поддержка мотивирует нас и в самые трудные минуты напоминает, что за нас и наших пациентов переживает огромная и сильная страна, миллионы неравнодушных людей! Вместе мы обязательно победим!