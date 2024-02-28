  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Ремонт поврежденного при пожаре общежития в Ясногорске начнут в марте - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Ремонт поврежденного при пожаре общежития в Ясногорске начнут в марте
Фото администрации МО Ясногорский район.

Ремонт поврежденного при пожаре общежития в Ясногорске начнут в марте

Средства выделят из районного и областного бюджетов.

27 февраля прошло заседание в правительстве Тульской области по вопросу выделения средств из резервного фонда региона на ремонт поврежденного при пожаре общежития в Ясногорске.

Напомним, ЧП в доме № 7 на ул. Ленина случилось 29 января. Площадь возгорания составила 800 кв. метров. Сгорела кровля. 

Специалисты отметили, что несущие конструкции дома сохранены. Необходимо заменить кровлю, системы вентиляции и электроснабжения, отремонтировать места общего пользования. 

Как сообщается на сайте администрации МО Ясногорский район, ремонт начнется в первой половине марта 2024 года.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:47 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьЯсногорск
Прочее
сгорело общежитие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пароль «Мы к Фее, из Тулы»: репортаж Myslo из ЛНР
Пароль «Мы к Фее, из Тулы»: репортаж Myslo из ЛНР
В Туле концерты звёзд и массовые выступления будут согласовывать с администрацией, МВД и минкультом
В Туле концерты звёзд и массовые выступления будут согласовывать с администрацией, МВД и минкультом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.