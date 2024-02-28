Ремонт поврежденного при пожаре общежития в Ясногорске начнут в марте

Фото администрации МО Ясногорский район.

Средства выделят из районного и областного бюджетов.

27 февраля прошло заседание в правительстве Тульской области по вопросу выделения средств из резервного фонда региона на ремонт поврежденного при пожаре общежития в Ясногорске.

Напомним, ЧП в доме № 7 на ул. Ленина случилось 29 января. Площадь возгорания составила 800 кв. метров. Сгорела кровля.

Специалисты отметили, что несущие конструкции дома сохранены. Необходимо заменить кровлю, системы вентиляции и электроснабжения, отремонтировать места общего пользования.

Как сообщается на сайте администрации МО Ясногорский район, ремонт начнется в первой половине марта 2024 года.