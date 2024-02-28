Загадка, окутанная тайной: «Арсенал» возвращается в игру

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

В воскресенье, 3 марта, «Арсенал» возвращается в чемпионат и играет первый матч весны – в Москве с новороссийским «Черноморцем».

Кто заменит Окоронкво

Сколько ни говори халва, а перед возобновлением чемпионата мандраж в тренерском штабе «Арсенала» присутствует. Иначе бы последние два контрольных матча в Турции не были окутаны такой тайной. Ни видео, ни фото, ни статистики. Как там Черчилль говорил про нашу страну? Загадка, завернутая в тайну, внутри головоломки. Хорошо хоть названия команд соперников озвучили. С другой стороны, при всем уважении к Казахстану, запомнить такие слова, как «Хан-Тенгри» или «Кызылжар» нашему человеку не так-то просто. Так что озвучивай, не озвучивай.

Ни составов команды, ни даже авторов голов так и не сообщили. Что-то такое невероятное готовят. Но хорошо, когда есть те, кто не связан обетом молчания. От «Арсенала» мы фамилий авторов голов не дождались, а вот журналист Ильев спокойно себе сообщил, что один из забитых мячей на счету новичка из «Краснодара-2» Артема Арутюнова. Может, страшную тайну сопернику открыл, а может это и ничего не значит. Мяч ведь мог в результате рикошета залететь в ворота. Если что, с «Хан-Тенгри» сыграли по нулям, а «Кызылжар» победили 2:0.

Однако некоторые выводы все-таки можно делать и на основании этих сведений. Арутюнов появился в команде в начале февраля, прошел уже месяц почти с этого момента. Взяли его, по всей видимости, когда стало ясно, что Окоронкво в ближайших играх не помощник. Арутюнов лучший бомбардир чемпионской молодежки «Краснодара». Игрок фактурный – под два метра. Двадцать лет – самый возраст о себе заявить.

Конечно, можно пока только гадать, кому из кандидатов на позицию центрфорварда отдаст предпочтение главный тренер. Не исключено, что и Арутюнову. Время на то, чтобы вписаться в игру у него было.Насколько Арутюнов (или Бахар, Барков) смогут квалифицированно заменить лучшего в этом сезоне бомбардира «Арсенала»? Ну а кто еще полгода назад слышал об Окоронкво? В своей предыдущей команде – «Краснодаре-2» он особой результативностью тоже не отличался. Между прочим, нигериец пришел в «Арсенал» за полторы недели до старта, а первый мяч в своей новой команде забил ровно через месяц – 7 августа в ворота красноярского «Енисея». Примерно та же ситуация, что и с Арутюновым. С Окоронкво, кстати, они ровесники.

Подводя итоги сборов, главный тренер «Арсенала» отметил, что команда хорошо подготовлена физически.

Похоже, это действительно так. Оба заключительных контрольных матча команда сыграла в обороне на ноль. Да и вообще в зимний перерыв в Турции «Арсенал» пропустил всего четыре мяча, из них три в одной игре с «Балтикой».

Это будет уже вторая весна Александра Сторожука в Туле. Год назад после зимних сборов «Арсенал» физически выглядел неплохо, но было видно, что команда все равно выглядела потерянной. В первой игре весны «Арсенал» тогда вышел набирать очки в Махачкале, и это получилось – сыграли 0:0. Однако потом стал валиться и с трудом сохранил прописку в первой лиге.

С этим, по-видимому, связаны и нынешние фобии. После очень успешной осени важно возобновить чемпионат на кураже, с хорошим настроением. Тем более ставки высоки, а законов весеннего футбола, когда турнирные кондиции еще надо набирать, никто не отменял.

Селекция с размахом

Селекция «Арсенала» этой зимы по размаху напоминала селекцию первого сезона Аджоева, когда во второй части чемпионата надо было сохранить прописку в Премьер-лиге. Поскольку задачу надо было решать здесь и сейчас, в тот год сделали ставку на тех, кто может помочь сию минуту.

Этой зимой, по-видимому, в «Арсенале» искали игроков на вырост, которые могут помочь еще и в перспективе. Не зря были разорваны контракты с теми, на кого в клубе уже мало надеялись. Ни один из уволенных игроков на повышение не ушел, хотя все быстро оказались востребованы в других командах.

Самое, пожалуй, интересное приглашение – аренда двадцатилетнего Максима Лайкина из «Спартака».

В ноябре прошлого года Максим уже дебютировал в Премьер-лиге за основную команду «Спартака». В Тулу же приехал на полгода, причем его контракт не предусматривает права выкупа. Ради него даже расторгли арендное соглашение с Рустамом Халназаровым. Когда игрока подписывают по такой схеме, подразумевается, что от него хотят пользы практически сразу, иначе ради чего все затевать. Кстати, в своей предыдущей команде, где он находился в аренде – «Нефтехимике» Лайкин признавался лучшим молодым игроком первой лиги. А еще отличился голом в ворота ульяновской «Волги», который забил с центра поля.

Очень интересно, как проявит себя Александр Зуев. В Сербии, по-видимому, у него не очень задалось. С лета в клубе «ИМТ Белград» Зуев сыграл всего тринадцать матчей, сделал одну голевую передачу. Расстались, правда, полюбовно, через полгода, хотя контракт был на год. Спортивный директор команды Предраг Говедарица дипломатично отметил, что Зуев «хорошо проявил себя у нас, трудно найти такого хорошего игрока, как он».

Скорое расставание, впрочем, ничего не значит. Футбол в Сербии действительно отличается от российского. По словам Зуева, он веселый и атакующий. «Все передачи низом, розыгрыши от ворот низом». Однако это не помешало Александру в ноябре 2023 года дебютировать за сборную Казахстана.

По большому интервью, которое Александр Зуев дал «Матч-ТВ», он производит серьезное впечатление. В Сербию поехал за новым опытом, и смог его получить. Многое переосмыслил, увидел, как другие футболисты работают над собой. Да и сам пользуется услугами психолога – «это как минимум помогает прорабатывать свои мысли, переживания».

Особенно понравилось, что когда Александра Зуева попросили оценить тренеров, с которыми он работал в разных командах, среди них не нашлось ни одного тренеришки. О каждом из них он высказался только комплиментарно. Нечасто такое случается. Обычно всегда найдется хоть один виноватый, не разглядевший талант.

Особенность проведенной зимой «Арсеналом» селекции – очевидный белорусский крен. К уже имеющимся в Туле представителям братской страны пришли Бахар и Вакулич из минского «Динамо», Шевченко из «Торпедо-БелАЗ». Целая диаспора теперь. Чемпионат Белоруссии у нас мало кто смотрит, поэтому доверимся пока мнению эксперта. Бывший спортивный директор «Томи» и «Пари НН» Игорь Кудряшов оценил, что выступавший в «Велесе» Вакулич и Шевченко — средние футболисты; а Бахар — хорошее приобретение, игрок сборной Беларуси, может сыграть на фланге, может центрального нападающего.

Времени на раскачку нет

Первый соперник после возобновления чемпионата новороссийский «Черноморец» порадовал аллюзиями на историю тульского «Арсенала».

Генеральный директор «Черноморца», рассказывая недавно о трансферных планах клуба, сообщил, что ни один футболист, даже Месси, не исключает интереса со стороны «Черноморца». Может, конечно, и витиевато пошутил, но в 2000 году, помнится, «Арсенал» принял такой же шутник – Владимир Юрин. Он тоже тогда порадовал своим расширенным списком кандидатов в команду. В него входил, например, Сергей Юран, игравший тогда в «Спартаке» в Лиге чемпионов и в сборной России, а также почти все хоть сколько-то известные в стране футболисты. Причем, это был реальный список с фамилиями. Главный тренер его показывал. Тогда, правда, закончилось известно чем – перед самым стартом чемпионата Юрин взял и сбежал с поста главного тренера тульской команды.

Если «Арсенал» провел рекордную в своей новейшей истории трансферную компанию, то «Черноморец» был еще более активен, обновив состав более, чем наполовину. Одиннадцать футболистов ушли, семнадцать пришли! Это похоже скорее не на селекцию, а на панику. Но, с другой стороны, говорит об установке сражаться за сохранение прописки в первой лиге в каждом матче. Сложно с «Черноморцем» будет всем.

Фамилии большинства новичков этой команды мало что говорят, хотя есть игроки, пришедшие в аренду из московского «Динамо» и «Зенита». Интересно, что в Новороссийске мог оказаться также Иван Бахар. Но, выбирая между «Арсеналом» и «Черноморцем», отдал предпочтение Туле, заявив, что ему понравились стоящие перед командой цели – выход в Премьер-лигу. Роднит обе команды в этом году и еще одно обстоятельство. И той, и другой предлагали заключить контракт с Денисом Глушаковым, и обе эту возможность проигнорировали.

Конечно, жаль, что стартовая домашняя игра весны пройдет не в Туле, а на московской "Сапсан-Арене". С другой стороны порадуемся, что в регламент пока не внесли пункт о том, чтобы перед входом на стадион в марте плодоносили финиковые пальмы, иначе мы «Арсенал» вообще никогда в Туле не увидим. За зиму многое забылось. Поэтому напомним, что лидирует сейчас в турнире махачкалинское «Динамо», набравшее 37 очков. 36 очков у «Химок», по 35 у «Тюмени», «Акрона» и «Арсенала», 32 у «Алании». Не исключено, что чертиком из табакерки могут выпрыгнуть «Родина» с 28 очками и «Торпедо», набравшее 27 очков. До конца турнира осталось провести 14 туров. Так что времени на раскачку нет. В Москву «Арсенал» очевидно едет за победой.

Напоследок еще пара капель оптимизма. Александр Сторожук сказал о том, что домой команда возвращается с хорошим настроением. И обнадежил: «Весной будем радовать болельщиков своей игрой».