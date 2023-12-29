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Избирком рассказал, как тулякам принять участие в выборах Президента в других регионах
Фото из архива Myslo

Избирком рассказал, как тулякам принять участие в выборах Президента в других регионах

Важно вовремя прикрепиться в другом субъекте РФ. Сделать это можно несколькими способами.

В дни проведения выборов Президента РФ туляки смогут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» и проголосовать на любом удобном избирательном участке территории России. Об этом сообщили в региональном избиркоме. 

Чтобы отдать свой голос, находясь в другом субъекте РФ, необходимо заранее подать соответствующее заявление. Территориальные избирательные комиссии региона будут принимать заявления о голосовании по месту нахождения с 29 января по 11 марта 2024 года: в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 14.00.

Участковые избирательные комиссии будут принимать заявления с 6
марта по 11 марта 2024 года: в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в
выходные дни с 10.00 до 14.00.

Также заявление о голосовании по месту нахождения можно подать через портал «Госуслуги» и в МФЦ — с 29 января по 11 марта 2024 года.

Напомним, выборы Президента пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.


 

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