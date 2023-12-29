Лектории, коворкинг-зона, медиастудии: в Веневе открылось молодежное пространство «Проспект»

Пространство объединит веневскую молодежь и позволит ребятам реализовать различные творческие идеи. В «Проспекте» будут работать лектории, коворкинг-зона, медиастудии.

Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин отметил, что открытие молодежного пространства — значимое событие для Венева.

«Пространство „Проспект“ полностью соответствует федеральному стандарту. Оно получилось ярким, светлым, красивым. Это место, где молодые люди — причем не только школьники и студенты, но и, что очень важно, работающая молодежь — найдут занятие по душе. Здесь будет проводиться множество мероприятий для всех. Перед нами стоит задача открыть такие центры в каждом муниципальном образовании», — сказал министр.

От имени губернатора Алексея Дюмина министр передал руководителям «Проспекта» ценный подарок.

Программа развития молодежной политики «Тульская область — регион для молодых», в которую вошел проект «Проспект», разработана по поручению губернатора. Она стала победителем Всероссийского конкурса, который проходил в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. «Проспект» открыт при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).