Представители политических партий в Тульской области высказались о выборах президента

17 марта представители политических партий поделились своими впечатлениями от организации голосования с журналистами.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев:

– Трехдневное голосование на выборах главы государства в нашей стране завершено. Окончательные итоги этого исторического события, безусловно, еще неизвестны, но мы можем сделать главный вывод – выборы Президента РФ состоялись и в стране, и в нашей Тульской области. И они прошли на высоком организационном уровне и при исторически высокой явке избирателей. Благодарю всех сотрудников облизбиркома, территориальных и участковых избирательных комиссий, наблюдателей, органов местной власти, представителей средств массовой информации и, безусловно, наших избирателей. Проявление такой высокой гражданской активности на выборах главы государства говорит о развитии нашей страны, гражданского общества, о будущем наших детей и внуков.

Руководитель фракции ЛДПР в Тульской областной Думе Александр Балберов:

– Выборы состоялись, явка действительно очень высокая – наверное, самая высокая за все время проведения выборов Президента Российской Федерации. Я считаю, что наше общество консолидировалось, и других результатов я не ожидал. Вместе с коллегами по партии, депутатами, наблюдателями в течение трех дней посещал избирательные участки на территории региона. Все они были подготовлены к выборам, везде они проходили очень организованно, интересно. Хочу отметить слаженную, качественную работу сотрудников УВД Тульской области, выполнившие задачи по обеспечению безопасности во время голосования. Наша полиция с этим справилась полностью. Спасибо всем, кто занимался организацией президентских выборов в нашем регионе

Руководитель фракции КПРФ в Тульской областной Думе Юрий Моисеев:

– Сегодня очень знаменательный день, когда завершился третий день голосования на выборах Президента России. Я вместе с коллегами по партии побывал на многих избирательных участках, увидел полную готовность к тому, чтобы каждый наш гражданин мог свободно изъявить свою волю, свое желание проголосовать в комфортных условиях. Никто не может сегодня сомневаться в честности прошедших выборов. Наши жители очень ответственно относятся к голосованию. Благодарю всех участников избирательного процесса.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Тульской областной Думе Сергей Гребенщиков:

– Избирательная система в Тульской области показала, насколько она крепка. А жители региона продемонстрировали свою сплоченность и осознанность. Это проявление гражданской позиции, которую сегодня от нас требует время. Когда мы ездили по избирательным участкам, видели, как люди активно идут голосовать. Даже в очень преклонном возрасте. Возникла даже мысль, что надо в будущем поощрять не только впервые голосующих молодых избирателей, но и пожилых. Своим примером они показывают, как важно участвовать в жизни страны, что туляки остаются государевыми людьми.