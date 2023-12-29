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В Большой Туле убранный снег свозили на частную территорию: администрация проведет проверку
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В Большой Туле убранный снег свозили на частную территорию: администрация проведет проверку

Кто использовал частную землю вместо снежного полигона, пока неизвестно.

Администрация Тулы ответила на запрос Myslo о сугробах между Бежкой и селом Частое. 

— По информации управления по административно-техническому надзору, данный земельный участок находится в частной собственности. Направили запрос в Росреестр. После получения информации будет направлено уведомление для дачи пояснений о сложившейся ситуации, — прокомментировали в муниципалитете. 

Тем не менее информации о том, кто свозил снег на пустые участки, пока нет. 

Напомним, накануне жители Большой Тулы пожаловались в редакцию на сугробы, которые самосвалы свозили и захоранивали на частных землях, предназначенных для строительства дач.

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