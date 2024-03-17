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Глава штаба по наблюдению за выборами: «Избирательный процесс предельно демократичен и прозрачен»

Глава штаба по наблюдению за выборами: «Избирательный процесс предельно демократичен и прозрачен»

17 марта состоялся брифинг, посвященный выборам главы государства.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Елена Симонова рассказала о работе на выборах Президента РФ. 

Она напомнила, что подготовка Общественного штаба к голосованию началась несколько месяцев назад. В тесном взаимодействии с областной избирательной комиссией члены штаба занимались подготовкой и обучением общественных наблюдателей, активно участвовали в кампании «ИнформУИК».

А в минувшие три выборных дня в круглосуточном режиме трудились на площадке Центра общественного наблюдения. Помимо членов общественного штаба за тем, что происходило на избирательных участках, наблюдали члены Общественной палаты, политологи, социологи, представители общественных и некоммерческих организаций, советов муниципальных образований.

На мониторы в Центре в режиме «листопада» передавалось изображение с камер, установленных на избирательных участках. Камеры фиксировали ящики для голосования, сейфы для хранения бюллетеней, места для наблюдателей, членов УИКов. Кабинки для голосования в обзор не попадали – таким образом тайна гражданского волеизъявления была полностью соблюдена. При желании изображение с участка можно было также вывести на отдельный компьютер в Центре.

– На каждом участке были размещены специальные плакаты, где каждый избиратель мог в дни голосования высказать свое мнение о работе комиссии. К середине сегодняшнего дня этой возможностью воспользовались более 11 тыс. избирателей. И средняя оценка, которую они поставили, составила 4,95 из возможных 5 баллов, – подчеркнула Елена Симонова. – Мы не только следили за происходящим на мониторах, но и сами выезжали на избирательные участки. Никаких нареканий у нас не возникало. Равно как и никаких обращений с жалобами в штаб не поступало. Что важно, мы с коллегами стали не просто контролерами, но и дополнительными гарантами демократичной работы на избирательном участке.

Елена Симонова также напомнила, что сегодня Центр общественного наблюдения посетила делегация участников Всемирного фестиваля молодежи.

– Молодые люди увидели, как здесь и сейчас осуществляется избирательный процесс, – уточнила она. – Некоторые отметили, что работа нашей избирательной системы вызвала интерес у представителей их стран. А также желание внедрить такие же механизмы у себя на родине. Таким образом мы презентовали свой избирательный процесс иностранным гражданам. Увидев все своими глазами, они смогут потом рассказать об этом близким и друзьям. Констатировать, что наши выборы предельно демократичны, прозрачны и полностью соответствуют всем нормам права.

Елена Симонова также добавила, что с закрытием участков работа Центра общественного наблюдения не завершилась.

– Впереди – подсчет голосов. Мы также будем следить за ним, – добавила Елена Симонова. – Таким образом получается, что мы осуществим наблюдение абсолютно за всеми стадиями избирательного процесса.

Напомним, выборы Президента РФ продолжались в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.

Сюжет: Выборы президента 2024
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