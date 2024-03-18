Павел Веселов: Явка избирателей в Тульской области на выборах Президента России составила 77,07%

— В этом году мы применяли новую форму информирования. В рамках проекта «ИнформУИК» члены избирательных комиссий лично приходили в дома и квартиры избирателей и рассказывали о датах, времени и формах голосования. В 75% домовладений региона удалось и застать людей дома, и пообщаться. Уверен, что такая хорошая активность избирателей — результат и этой работы, — сказал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

Наибольшую активность проявили избиратели в Дубенском (87,58%) и Куркинском (87,93%) районах. Всего в 10 районах явка превысила 80% (в т. ч. Новомосковск, Веневский, Воловский, Заокский, Каменский, Одоевский, Плавский, Чернский).

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Владимир Путин набрал 87,29%,

Николай Харитонов 4,89%,

Владислав Даванков 3,5%,

Леонид Слуцкий 2,87%.

Павел Веселов поблагодарил за профессиональную работу членов избирательных комиссий Тульской области всех уровней. Организацией и проведением выборов Президента в Тульской области занимались почти 11 тысяч человек.

Официальные итоги выборов на территории региона будут утверждены сегодня, 18 марта, на заседании избирательной комиссии Тульской области.

Также в избиркоме рассказали, что на этих выборах было много необычных случаев. Так, в Одоеве человек пришел голосовать вместе с кошкой Василисой. Пост об этом набрал 1,5 млн просмотров.

— Центр общественного наблюдения работал круглосуточно. Сотрудники контролировали все участки в режиме реального времени. 10 наблюдателей постоянно смотрели за участками по камерам. Визуально мы подтверждаем явку, — сообщила руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Елена Симонова.