В Тульской области на выборах президента не будут использовать электронное голосование

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Тульская область не вошла в перечень регионов, в которых будут применять систему электронного голосования. Об этом сообщили в избиркоме Тульской области.

Систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) применят в 29 регионах страны. Среди них Белгородская, Воронежская, Калужская, Курская и Липецкая области, а также город федерального значения — Москва.

ЦИК России не включил Тульскую область в список регионов, где проведут онлайн-голосование. Данное решение прокомментировал председатель избиркома Тульской области Павел Веселов:

— На предстоящих выборах применение ДЭГ не стало повсеместным и обязательным. В Тульской области дистанционное электронное голосование применялось лишь единожды на муниципальных выборах 2023 года в Щекино и в Первомайском с общим числом 50 тыс. избирателей. Из них в ДЭГ приняли участие 3,6 тыс. избирателей, при общей численности 1 млн. 140 тыс. избирателей региона.

По его словам, многие субъекты Федерации, которые будут применять ДЭГ на выборах президента, имеют опыт проведения данной формы голосования, в том числе на территории всего региона.

— В связи с этим решение ЦИК России считаю взвешенным и объективным, — резюмировал Павел Веселов.