  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области на выборах президента не будут использовать электронное голосование - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области на выборах президента не будут использовать электронное голосование
Фото из архива Myslo

В Тульской области на выборах президента не будут использовать электронное голосование

Глава регионального избиркома прокомментировал данное решение.

Тульская область не вошла в перечень регионов, в которых будут применять систему электронного голосования. Об этом сообщили в избиркоме Тульской области.

Систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) применят в 29 регионах страны. Среди них Белгородская, Воронежская, Калужская, Курская и Липецкая области, а также город федерального значения — Москва. 

ЦИК России не включил Тульскую область в список регионов, где проведут онлайн-голосование. Данное решение прокомментировал председатель избиркома Тульской области Павел Веселов:

— На предстоящих выборах применение ДЭГ не стало повсеместным и обязательным. В Тульской области дистанционное электронное голосование применялось лишь единожды на муниципальных выборах 2023 года в Щекино и в Первомайском с общим числом 50 тыс. избирателей. Из них в ДЭГ приняли участие 3,6 тыс. избирателей, при общей численности 1 млн. 140 тыс. избирателей региона.

По его словам, многие субъекты Федерации, которые будут применять ДЭГ на выборах президента, имеют опыт проведения данной формы голосования, в том числе на территории всего региона.

— В связи с этим решение ЦИК России считаю взвешенным и объективным, — резюмировал Павел Веселов. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:04 +2
Другие статьи по темам
Событие
выборы президентаЦИК России по Тульской области
Люди
Павел Веселов
Место
Тульская областьЩекиноПервомайский

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк убил собутыльника, который оскорбил его мать: суд огласил приговор
Туляк убил собутыльника, который оскорбил его мать: суд огласил приговор
«В кино видел, как прячут расчлененный труп. Впечатлился и решил так же»: убийца из Кимовска обжалует приговор
«В кино видел, как прячут расчлененный труп. Впечатлился и решил так же»: убийца из Кимовска обжалует приговор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.