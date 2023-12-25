«В кино видел, как прячут расчлененный труп. Впечатлился и решил так же»: убийца из Кимовска обжалует приговор

3 ноября Кимовский межрайонный суд признал 58-летнего Александра Морозова виновным в жестоком убийстве. Бывший школьный учитель молотком забил знакомого, расчленил труп и пытался спрятать части тела жертвы по городу. Разобрались в мотивах убийцы и личности убитого.

Поэт и алкоголик

Посвятив большую часть жизни работе в школе, Александр Морозов, по словам знакомых, последние пару лет наслаждался заслуженной пенсией. Кроме сочинения стихов, мужчина не забывал едва ли не каждый день поощрять себя алкоголем.

— Добрый, спокойный и образованный мужик. Единственное, в чем можно упрекнуть, — любил он за воротник заложить. Пил один, пил в компании. Самым частым собутыльником был его давний знакомец — Лев Кудинов. Он не работал и, можно сказать, жил за счёт Александра. Тот ему по старой дружбе и водочки наливал, и денег на закуску давал, как говорится, — рассказывает Myslo общий знакомый мужчин.

По имеющейся информации, 58-летний Кудинов, страдающий хроническим алкоголизмом, успел отсидеть за убийство жены. В 2012 году во время пьяной ссоры он убил супругу: женщина выпила его часть спиртного, когда он уснул. Проснувшись, Кудинов без разговоров ударил жену ножом в грудь. Потом вызвал «скорую», но женщина скончалась от полученной раны. Суд назначил ему 8 лет колонии строгого режима. Мужчина отбыл срок полностью и в 2020 году вернулся в Кимовск, где его приютила дочь.

— Дочка терпела его какое-то время, а потом съехала — была беременной и не могла находиться рядом с постоянно пьяным папашей. Он же не лечился от алкоголизма, а только бухал: когда пропивал компенсацию за проживание в чернобыльской зоне, шел занимать деньги у Морозова. А тот и рад был собутыльнику, — продолжает знакомый Кудинова и Морозова.

Избиение и покаяние

27 июля 2023 года Морозов коротал очередной вечер в компании Кудинова. В какой-то момент основательно выпившие мужчины предались ностальгии, и разговор коснулся обстоятельств убийства жены Кудинова. Александр заявил Льву, что тот поступил непорядочно и он его осуждает.

«В ходе конфликта Кудинов ударил Морозова кухонным ножом по бедру, а когда тот свалился, нанес несколько ударов кулаками по голове. Морозов потерял сознание, после чего Кудинов забрал из его кошелька банковскую карту и 400 рублей и ушёл к себе домой», — из материалов уголовного дела.

Украденного хватило Кудинову на 3 дня. Когда деньги закончились, он вернулся в квартиру товарища — каяться и просить прощения. По пути встретил знакомого — попросил у него денег на выпивку и позвал с собой за компанию.

Из показаний свидетеля:

— С порога Кудинов кинулся в ноги Морозову, встал на колени, вернул карточку и заплакал. Говорил, что просто перебрал и поэтому кинулся в драку. Морозов, который дома что-то ремонтировал, отложил молоток на комод, переоделся в чистое. Мы втроём выпили водки, мужики помирились, я отправился домой, оставив их вдвоем. В следующий раз Александра я увидел уже в зале суда — до сих пор не могу поверить, что он на самом деле натворил таких дел.

Попытка замести следы

Проводив знакомого, Морозов продолжил пить водку в компании Кудинова. Ближе к 10 вечера пьяный Лев начал разглагольствовать насчёт того, как здорово, что они помирились и что Александр вообще должен быть благодарен за то, что его не убили, а напротив, принесли извинения и вернули банковскую карту.

— Я разозлился, начал упрекать Льва, а тот глаза набычил и попёр на меня. Он пьяненький уже был, координация подвела — оттолкнул его двумя руками, он и свалился на пол, лицом вниз.

Испугавшись, что он поднимется и опять изобьет меня, схватил молоток и раз 10 ударил ему по затылку. Остановился, только когда Лев хрипеть перестал.

Молоток на пол швырнул, пошёл умыться от крови и думать, как не попасться полиции. Потом вспомнил, что видел в кино, как прячут расчлененный труп. Впечатлился и решил так же сделать, — из показаний Александра Морозова.

Сначала мужчина отпилил голову жертвы, спрятал её в черный пакет, который отнес и зарыл около физкультурно-оздоровительного комплекса. Вернулся в квартиру и уже затупленной ножовкой откромсал руки Кудинова. Одну конечность спрятал в мусорном контейнере около дома, а вторую чуть дальше по улице — в колодце около гаражей.

Из показаний Морозова:

— Пила совсем затупилась, поэтому я решил продолжить «процедуру» уже утром. Сходил к соседке, попросил топор, но она отказала. Меня паранойя начала одолевать, и я решил перепрятать руку, которую у гаражей скинул. Припорошил колодец травой и землёй, вернулся, а в квартире меня уже сотрудники полиции ждали.

Полицейских на место убийства вызвала соседка Александра. Женщина, обеспокоенная странной просьбой Морозова, поднялась к нему квартиру, которую тот забыл запереть. Увидела изувеченный труп и тут же позвонила в дежурную часть.

В ходе судебного процесса, который длился чуть больше месяца, Александр Морозов полностью признал вину и раскаялся. Принес извинения и соболезнования дочери убитого, отметив, что совершил убийство из-за «чувства страха и отвращения, которые у него вызвал Кудинов своим аморальным поведением».

Приговором суда, учитывая его раскаяние и действия убитого, положившие начало конфликту, бывшему школьному учителю было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание Морозов будет в колонии строгого режима.

По информации Myslo, мужчина не согласился с решением суда и уже подал апелляцию, которую в ближайшее время рассмотрит Тульский областной суд.