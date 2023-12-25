  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Туляк убил собутыльника, который оскорбил его мать: суд огласил приговор - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляк убил собутыльника, который оскорбил его мать: суд огласил приговор
Фото пресс-службы областной прокуратуры

Туляк убил собутыльника, который оскорбил его мать: суд огласил приговор

Мужчина отправится в колонию строгого режима.

В Туле 28-летний местный житель признан виновным в убийстве, сообщают пресс-службы региональной прокуратуры и областного Следственного комитета.

Следствием установлено, что 13 октября обвиняемый распивал алкоголь в компании 37-летнего знакомого. В какой-то момент обвиняемому показалось, что собутыльник оскорбил его мать, после чего он дважды ударил товарища острием разбитой бутылки по горлу. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:24 +2
Другие статьи по темам
Прочее
приговор судаубийствопрокуратура Тульской областиСледственный комитетТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле водитель сделал «нарушительский страйк» на Одоевском шоссе
В Туле водитель сделал «нарушительский страйк» на Одоевском шоссе
В Тульской области на выборах президента не будут использовать электронное голосование
В Тульской области на выборах президента не будут использовать электронное голосование
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.