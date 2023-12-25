Туляк убил собутыльника, который оскорбил его мать: суд огласил приговор

Фото пресс-службы областной прокуратуры

В Туле 28-летний местный житель признан виновным в убийстве, сообщают пресс-службы региональной прокуратуры и областного Следственного комитета.

Следствием установлено, что 13 октября обвиняемый распивал алкоголь в компании 37-летнего знакомого. В какой-то момент обвиняемому показалось, что собутыльник оскорбил его мать, после чего он дважды ударил товарища острием разбитой бутылки по горлу. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима.