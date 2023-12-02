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Тихий район в 10 минутах от центра Тулы: какие квартиры продаются в Менделеевском
Фото: avito.ru

Тихий район в 10 минутах от центра Тулы: какие квартиры продаются в Менделеевском

Перед вами – новая еженедельная подборка объявлений о продаже недвижимости!

Наше обзорное путешествие по тульскому рынку недвижимости продолжается. Мы уже узнали, какое жильё можно купить на Косой Горе и в Скуратово. Но если в первом варианте вас смущает соседство с металлургическим заводом, а во втором – отдалённость от центра города, стоит рассмотреть «золотую середину» – пос. Менделеевский.

Это относительно тихий район, расположенный в 10 минутах езды от центра Тулы – именно здесь проспект Ленина переходит в Щекинское шоссе. Многоэтажная застройка здесь типична для любого посёлка городского типа, рост которого пришёлся на 60-е годы прошлого века – «хрущёвские» пятиэтажки вперемешку с частным сектором.

Наши критерии простые – квартиры в жилом состоянии с минимальным ремонтом. Кстати, Менделеевский ­– пока единственный из микрорайонов Туле, где вариантов для покупки недвижимости настолько мало, что почти все они вошли в нашу подборку. Итак, смотрим!

 

Самый бюджетный вариант сегодняшнего обзора – однокомнатная квартира площадью 31,7 кв. м. на втором этаже кирпичной пятиэтажки на ул. Ленина. Сделан косметический ремонт, жильё не требует никаких вложений, полностью заменены все коммуникации. Имеется балкон, везде установлены пластиковые стеклопакеты, часть мебели останется новым владельцам.

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Вот что пишет продавец: «Окна выходят во двор – меньше пыли и шума, квартира светлая и уютная. Внимательный старший по дому – двор и подъезды чистые, ухоженные, есть детская площадка и парковка. Рядом есть супермаркеты и аптеки, фитнес-центр, транспорт ходит в любую точку города. Цена – 2,98 млн рублей.

 

За 3,4 млн рублей можно приобрести «двушку» в похожем доме на ул. Л. Толстого. Первый этаж, 44 кв. м., тихий и спокойный район. Квартира не угловая, пластиковые окна выходят во двор, на них установлены решётки.

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Комнаты смежные, санузел совместный. Ремонт проводился давно, но все в рабочем состоянии. Есть подвал. По желанию продавец готов оставить мебель.

 

Следующий вариант дороже на 40 тысяч рублей. Это трёхкомнатная квартира в на третьем этаже «хрущёвки» на ул. Пионерской. Она в хорошем состоянии, площадь – 43 кв. м., угловое расположение.

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Комментарий продавца: «В доме сделан капитальный ремонт. Дом кирпичный, толщина стен – 50 см. Балкон не застеклён. Никто не зарегистрирован. Рассмотрим предложения по торгу».

 

На той же улице выставлена на продажу ещё одна «двушка» площадью 51 кв. м. Сделан хороший ремонт «как для себя», заменена электропроводка, трубы, окна, застеклён балкон. На случай отключения горячей воды установлен бойлер. Имеется кладовка, которую можно переделать под гардеробную.

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Часть мебели, бытовой техники и кондиционер перейдут новым хозяевам. Хороший, благоустроенный двор, во дворе есть парковка. В двух шагах – пруд, супермаркеты, аптеки, рядом с домом находится остановка. Цена – 3,7 млн рублей, возможен торг.

 

Самый дорогой и при этом самый большой по площади вариант на сегодня обойдётся покупателю в 4,9 млн рублей. Это трёхкомнатная квартира на 4 этаже кирпичного дома. Площадь – 59,4 кв. м., две комнаты смежные, одна – изолированная.

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Жильё требует косметического ремонта. Рядом детский сад, школа, магазины. Остановка общественного транспорта в одной минуте ходьбы. Установлены счётчики воду, газ и электричество, новая газовая колонка. За квартирой закреплен подвал под домом.

Как вам эти квартиры, друзья? Хотели бы жить в Менделеевском? Делитесь мнениями в комментариях!

Сюжет: Купи-продай
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