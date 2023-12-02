В Белоусовском парке Тулы стартовал Фестиваль наряженных санок

В этом году в рамках проекта «Зима по-тульски» в главном парке оружейной столицы пройдёт Фестиваль наряженных санок. В нём могут принять участие юные туляки разных возрастов. Предусмотрены три возрастные категории: от 1 до 4 лет, от 5 до 8 лет, от 9 лет и старше.

Лучшие работы туляки выберут посредством онлайн-голосования, которое пройдёт с 18 по 24 декабря. В каждой номинации предусмотрено одно призовое место, а автора самых красивых и нарядных саней ждёт главный приз – умная колонка «VK Капсула Нео»!

Для участия нужно придумать и воплотить «наряд» для санок, сфотографировать результат и прислать снимки до 17 декабря на электронную почту: [email protected]. В заявке нужно указать имя, фамилию и возраст участника, а также контактный телефон.