Дёшево, но сердито: на Косой Горе трёхкомнатные квартиры продаются по цене «однушек»

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В нашем прошлом обзоре мы выясняли, какое жильё за рубежом можно приобрести за 4 млн рублей – именно столько в 2023 году стоит среднестатистическая однокомнатная квартира в Туле. В этот раз мы решили «пойти от обратного» и узнать, где можно купить жильё за примерно такую же сумму (+/- 15%), но с максимальной полезной площадью.

В лидерах по этому критерию оказалась Косая Гора – за эти деньги в поселке продаются около 10 трёхкомнатных квартир. Справедливости ради стоит сказать, что на ценообразование здесь напрямую влияет транспортная доступность и экология – ни тем, ни другим Косая Гора похвастаться, увы, не может. Как всегда, перед вами – самые интересные варианты. Смотрим!

Самая низкая цена в этот раз – 3,5 млн рублей. За эту сумму продаётся трёхкомнатная квартира в пятиэтажке на ул. Пушкина. Четвертый этаж, 52 кв. м., санузел раздельный, есть балкон.

Квартира в удовлетворительном состоянии, но требует ремонта. Одна комната изолированная, две – смежные. Рядом с домом есть сквер, в шаговой доступности – магазины и остановка общественного транспорта.

Квартира в трёхэтажной «сталинке» по соседству обойдётся на 90 тысяч дороже, но она чуть просторнее – 57,3 кв. м. Окна выходят на солнечную сторону. Дом построен в 1971 году, все коммуникации исправны.

Планировка аналогичная – две смежные комнаты и одна изолированная. Ремонт тоже потребуется. Продавец оставляет новым владельцам мебель и технику. Напротив дома два сетевых супермаркета.

«Трёшка» в пятиэтажке на ул. М. Горького стоит 4,4 млн рублей – 55,9 кв. м. с балконом и неплохим ремонтом. Окна выходят во двор, возможна покупка в ипотеку.

В квартире установлены пластиковые окна, застеклён балкон. Дом 1963 года постройки, находится в хорошем состоянии, недавно был сделан ремонт. Услуги риэлтора при оформлении сделки продавец берёт на себя.

За ту же сумму можно купить квартиру на 1 этаже шестиэтажного дома на той же улице, но с большей площадью (59,6 кв. м.) и более свежим ремонтом, который требует завершения. Окна выходят на обе стороны, во дворе хорошая парковка, детская и спортивная площадки.

Продавец уточняет, что квартира подойдёт как для семейного проживания, так и для сдачи в аренду. Часть мебели останется покупателю. Рядом четыре детских сада, школа, детская поликлиника, остановка транспорта, парк, магазины и аптеки.

Самый дорогой вариант на сегодня – трёхкомнатная квартира за 4,5 млн рублей в доме № 27 на ул. М. Горького. Площадь – 51,6 кв. м., дом 1971 года постройки, верхний пятый этаж.

В квартире сделан капитальный ремонт, поменяна электропроводка, отопление, все трубы. Рядом детский сад и школа, до остановки 3 минуты пешком. В собственности более 5 лет.

Считаете ли вы Косую Гору комфортным для жизни районом? А может, вы живёте там и вам есть, что рассказать? Ждём вас в комментариях!