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В тульском главпочтамте появился ящик для писем Деду Морозу
Фото Почты России

В тульском главпочтамте появился ящик для писем Деду Морозу

Послания можно опустить в него до 31 декабря.

Почтовый ящик для писем Деду Морозу появился 1 декабря в центральном почтовом отделении Тулы. Послания можно опустить в него до 31 декабря.

Около 100 новогодних почтовых ящиков стоят в центральных отделениях крупных городов по всей стране. Письма можно отправить не только главному волшебнику в Великий Устюг, но и его национальным коллегам. Их адреса Почта России написала на табличках рядом с ящиками. Посланий от мечтателей ждут Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн.

Как сообщает пресс-служба Почты России, если юному отправителю нужна будет помощь, сотрудники расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку.

Чтобы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом.

Почта доставит каждое послание волшебнику, даже если отправитель опустит его в обычный почтовый ящик. Все сотрудники, работающие в отделениях и в логистических центрах, знают, где живет Дед Мороз, главное, чтобы был указан адресат.

Каждый день в течение всего декабря сотрудники будут сортировать новогоднюю почту и отправлять её в резиденции новогодних волшебников.

Сюжет: Новый год-2024
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