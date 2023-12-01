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В Калужской области задержаны похитители 8-летней девочки
Фото RuNews24.ru

В Калужской области задержаны похитители 8-летней девочки

Это трое мужчин и одна женщина.

В Калужской области задержали предполагаемых похитителей 8-летней девочки. Школьницу похитили в Козельске 29 ноября, а вечером следующего дня ее нашли в Тульской области.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, правоохранители задержали троих мужчин и одну женщину. Они находятся на допросе.

Напомним, ребенка похитили в родном Козельске Калужской области, она не дошла из школы до дома всего 700 м. Вскоре стало известно, что за девочку требуют выкуп — 1,5 млн в криптовалюте. Предположительно, преступники отвезли ребенка в неизвестную квартиру, а потом почему-то отпустили.

Школьницу нашли в деревне Таратухино Белевского района. По информации SHOT, девочка дошла пешком до деревни от трассы, где ее высадили из машины, и стала стучаться в дверь ближайшего дома. Хозяйка приютила девочку и вызвала полицию. Медики нашли на теле девочки ушибы: девочка сообщила, что похитители толкали ее.

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