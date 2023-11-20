На площади Ленина начали устанавливать ёлку

Фото пресс-службы администрации Тулы и Myslo

Ель «Триумфальная» будет 30 метров в высоту.

На площади Ленина с сегодняшнего дня приступили к установке главной ёлки региона. Завершить монтаж планируют к 1 декабря.

Ель «Триумфальная» будет 30 метров в высоту. Ее украсят 1500 игрушек и 70 световых гирлянд. По периметру новогоднего дерева смонтируют 3D-забор с подсветкой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тулы.

Также на площади устанавливают новогоднюю арку.

В общей сложности областную столицу украсят более 1600 различных иллюминационных конструкций. Новые световые инсталляции в этом году не приобретались.

Полностью завершить работы по новогоднему украшению города планируют в первой декаде декабря.