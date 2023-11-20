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Тульская область вошла в число лидеров по реализации программы капитального ремонта

Тульская область вошла в число лидеров по реализации программы капитального ремонта

В 2023 году в нашем регионе отремонтировали 901 дом.

В России благодаря реализации региональных программ капитального ремонта ведется масштабное обновление жилищного фонда. С начала 2023 года отремонтировано более 23 тысяч многоквартирных домов общей площадью 98,5 млн кв. м. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

По программе капитального ремонта в домах обновляют конструктивные элементы зданий, в том числе инженерные коммуникации, крыши, фасады, лифтовое оборудование.

Программа реализуется на территории 85 субъектов Российской Федерации. Как сообщили в Фонде капитального ремонта Тульской области, наш регион занимает лидирующие позиции.

Лидеры по количеству отремонтированных домов:

  1. Москва — 2731.
  2. Московская область — 2196.
  3. Санкт-Петербург — 1043.
  4. Краснодарский край — 965.
  5. Тульская область — 901.
  6. Республика Башкортостан — 738.
  7. Республика Татарстан — 719.
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сегодня, в 16:25 −2
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