Тульская область вошла в число лидеров по реализации программы капитального ремонта

В 2023 году в нашем регионе отремонтировали 901 дом.

В России благодаря реализации региональных программ капитального ремонта ведется масштабное обновление жилищного фонда. С начала 2023 года отремонтировано более 23 тысяч многоквартирных домов общей площадью 98,5 млн кв. м. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

По программе капитального ремонта в домах обновляют конструктивные элементы зданий, в том числе инженерные коммуникации, крыши, фасады, лифтовое оборудование.

Программа реализуется на территории 85 субъектов Российской Федерации. Как сообщили в Фонде капитального ремонта Тульской области, наш регион занимает лидирующие позиции.

Лидеры по количеству отремонтированных домов: