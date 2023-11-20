Тульская область вошла в число лидеров по реализации программы капитального ремонта

В России благодаря реализации региональных программ капитального ремонта ведется масштабное обновление жилищного фонда. С начала 2023 года отремонтировано более 23 тысяч многоквартирных домов общей площадью 98,5 млн кв. м. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
По программе капитального ремонта в домах обновляют конструктивные элементы зданий, в том числе инженерные коммуникации, крыши, фасады, лифтовое оборудование.
Программа реализуется на территории 85 субъектов Российской Федерации. Как сообщили в Фонде капитального ремонта Тульской области, наш регион занимает лидирующие позиции.
Лидеры по количеству отремонтированных домов:
- Москва — 2731.
- Московская область — 2196.
- Санкт-Петербург — 1043.
- Краснодарский край — 965.
- Тульская область — 901.
- Республика Башкортостан — 738.
- Республика Татарстан — 719.