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Прокуратура взыскала со службы единого заказчика 200 тысяч рублей за травму ребенка
Фото из архива Myslo

Прокуратура взыскала со службы единого заказчика 200 тысяч рублей за травму ребенка

Девочка прищемила палец на тренажере.

Прокуратура Тульской области провела проверку по факту травмирования двухлетнего ребенка на спортивной площадке у дома № 49 по ул. М. Горького города Тулы.

7 августа девочка повредила палец на неисправном тренажерном оборудовании. Эксперты квалифицировали это как вред здоровью средней тяжести. Врачам Тульской детской областной клинической больницы удалось сохранить поврежденную фалангу пальца и ногтевую пластину. Операцию провели в тот же день под общим наркозом.

— По иску заместителя прокурора области суд взыскал с муниципального учреждения «Городская Служба Единого Заказчика» в интересах несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. 

Читайте по теме: Двухлетней девочке раздробило фалангу пальца на детской площадке в Туле

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