Прокуратура взыскала со службы единого заказчика 200 тысяч рублей за травму ребенка

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Прокуратура Тульской области провела проверку по факту травмирования двухлетнего ребенка на спортивной площадке у дома № 49 по ул. М. Горького города Тулы.



7 августа девочка повредила палец на неисправном тренажерном оборудовании. Эксперты квалифицировали это как вред здоровью средней тяжести. Врачам Тульской детской областной клинической больницы удалось сохранить поврежденную фалангу пальца и ногтевую пластину. Операцию провели в тот же день под общим наркозом.

— По иску заместителя прокурора области суд взыскал с муниципального учреждения «Городская Служба Единого Заказчика» в интересах несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

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