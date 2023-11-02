Из-за долгов по алиментам туляк не смог продать свой «Ситроен»

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В тульском отделении судебных приставов по взысканию алиментных платежей и дознанию находится исполнительное производство о взыскании с 42-летнего мужчины алиментов на сумму 90 тысяч рублей.

Приставы выяснили, что у должника имеется автомобиль Citroën C4, и вынесли постановление о запрете регистрационных действий. Когда должник решил продать машину, его ждал неприятный сюрприз.

Мужчина полностью погасил долг и устроился на работу, чтобы добросовестно выплачивать алименты. Напомним, ранее стало известно, что в этом году тульские приставы взыскали с «алиментщиков» 318 млн рублей.