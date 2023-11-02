На каких улицах Тулы 3 ноября отключат электричество

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Кутузова, 227-а, 229,

ул. Менделеевская, 13, 8,

ул. Пролетарская, 71-87 (нечётн.),

Мясново: ул. В. Краснослободская, 77, 99,

ул. Н. Краснослободская, 37-45 (нечётн.), 40-52 (чётн.), 37-б, 46-а, 48-а,

п. Горелки: ул. Мелиховская, 4, 6, 8,

Московское шоссе, 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.), 45-а, 64-а,

ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.),

ул. Энтузиастов, 2,

ул. Партизанская, 33, 35-а, 36-а, 36-б, 38-а, 38-б, 38-в,

ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.).