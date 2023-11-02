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Рядом с ул. Металлистов появятся три новых сквера
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Рядом с ул. Металлистов появятся три новых сквера

Глава областного кабмина Вячеслав Федорищев провел рабочее совещании по вопросам развития исторического центра города.

Масштабное восстановление центральной части оружейной столицы ведется с 2017 года по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Воссоздание Казанской набережной и улицы Металлистов, формирование уникального Музейного квартала, креативных пространств «Октава» и «Искра» обеспечили прирост туристов.

– Важно, чтобы туристы, побывавшие в регионе, снова возвращались к нам. А для этого нужно разнообразить предложение для гостей с семьями и детьми, развивать не только музейную, но и спортивную сеть объектов, досуговую инфраструктуру, – отметил Вячеслав Федорищев.

По словам главы администрации Тулы Ильи Беспалова, уже сформирована единая концепция развития территории общей площадью 124 га, ограниченной ул. Советской и р. Упой, а также частью территории кластера «Октава» до ул. Каминского.

– Программа ревитализации включает благоустройство территорий, расселение ветхого и аварийного жилья и вовлечение освободившихся квадратных метров в оборот, снос незаконных построек, ремонт и замену коммуникаций, развитие улично-дорожной сети, установку арт-объектов, развитие туристической инфраструктуры, – рассказал сити-менеджер.

Практически на всех зданиях в историческом центре заменят вывески и аншлаги, сделают дополнительное архитектурное освещение. Запланированы работы по озеленению и установке новых информационных устройств, интерактивных арт-объектов, замене торговых павильонах.

До конца года завершится благоустройство «Мятного сквера» в Центральном переулке. На очереди – «Осенний» и «Литературный» скверы, а также сквер им. Н. Н. Грамолиной. Все они расположатся рядом с ул. Металлистов. Начались комплексные работы в Учетном переулке – здесь полностью переформатируют пространство, разместят арт-объекты и новые малые архитектурные формы.

Развитие исторического центра послужило катализатором для крупных инвестиционных проектов – строительства гостиничного и торгово-делового комплексов (на ул. Советской и в Черниковском переулке), современного жилого комплекса на пересечении улиц Пионерской и Советской.

Вячеслав Федорищев поручил включить в программу ревитализации реконструкцию Городского концертного зала. В течение двух недель чиновникам вместе с операторами гостиничных сетей предстоит определить перечень потенциальных мест для строительства или переформатирования объектов под гостиницы; сформировать трехлетний план развития и комплексного обновления дорожно-уличной сети исторического центра.

– Работа по ревитализации исторического центра должна быть системной и поступательной. Каждый объект туристической и культурной инфраструктуры, каждый дом и земельный участок должны быть приведены в порядок, и по каждому объекту необходимо понимание траектории дальнейшего развития. До конца года обновленный план развития исторического центра должен быть скорректирован и утвержден, – подчеркнул председатель тульского правительства.

сегодня, в 20:52 −1
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