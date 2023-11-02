Судебные приставы взыскали с тульских алиментщиков более 318 млн рублей

Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

Статистика озвучена с начала года.

1 ноября в УФССП России по Тульской области состоялось торжественное собрание, посвященное Дню судебного пристава и 158-летию со дня образования института судебных приставов в России.

Главный судебный пристав Тульской области Эдуард Кононов поздравил коллег и ветеранов службы с профессиональным праздником. Он отметил, что благодаря профессионализму сотрудников Управления жители региона добиваются справедливости, а суды проходят в максимально безопасных условиях.

В текущем году УФССП России по Тульской области окончено свыше 517 тыс.

исполнительных производств. Общая сумма взыскания составила почти 4 млрд рублей, в бюджеты всех уровней взыскан 1 млрд рублей.

В рамках исполнения требований судебных решений о взыскании денежных средств в пользу физических лиц судебными приставами обеспечено взыскание более 650 млн рублей в рамках 3 тыс. исполнительных производств.

Задержано 72 человека, находившихся в розыске. При осуществлении пропускного режима в зданиях судов и участков мировых судей выявлено 772 запрещенных к проносу предмета.

На особом контроле находится принудительное взыскание алиментных платежей. В этом году сумма взысканных алиментов в пользу детей составила свыше 318 млн рублей — это уже превысило сумму, взысканную за прошлый год.

Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, составила почти 90%.