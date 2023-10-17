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Туляки захватывают федеральное телевидение: подборка выступлений наших звезд
Изображение от master1305 на Freepik

Туляки захватывают федеральное телевидение: подборка выступлений наших звезд

Октябрь еще не закончился, но уже стал насыщенным месяцем на выступления наших земляков, которые вышли в эфир и показали свой талант на всю страну.

Жители оружейной столицы радуют нас своими выступлениями на главных телеканалах страны. Myslo подготовил подборку выступлений, появившихся в эфире в октябре.

Любовь Труфанова в шоу «Ярче звезд»

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Девушка успешно прошла в финал конкурса и выиграла 500 тыс. рублей. Победное выступление певицы вышло в эфир 7 октября на канале ТНТ. Тулячка стала первой финалисткой шоу и получила возможность участия в суперфинале. Ее исполнение песни из репертуара Уитни Хьюстон жюри и зрители признали абсолютно лучшим.

Myslo взял интервью у Любови, прочитать его можно здесь.

Алина Губина в шоу «Перепой звезду»

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Уроженка Ефремова появилась в эфире Первого канала 8 октября. Алина исполнила песню «Доля» в дуете с Олегом Газмановым. По замыслу проекта участники не знают, кто из вокалистов выйдет петь с ними. Олег Газманов поделился впечатлениями от выступления с тулячкой:

— Красивая, хорошо поет, грациозная.

Екатерина Нибуткина в шоу «Король десертов»

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Девушка приняла участие в «сладкой» передаче о десертах. В проекте участники сражаются за кубок звездного кондитера Рената Агзамова и денежный приз — 1 миллион рублей.

Чтобы пройти в полуфинал выпуска, участники должны были выпечь портретные пряники. Объектом Екатерины стал певец Николай Басков. Во втором этапе шоу нужно было выпечь пряники и построить из них корабль, который должен проплыть по молочной реке. К сожалению, в финал наша землячка не прошла, хотя десерт девушки не утонул.

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Ольга Савосина в шоу «Перепой звезду»

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Выступление тулячки вышло в эфир 15 октября на «Первом канале». Ольга спела дуэтом с Жаном Милимеровым. Вместе с певцом тулячка исполнила песню If I Ain’t Got You и перепела звезду со счетом 5:0.

Владислав Счастливенко в телешоу «Суперниндзя»

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Туляк занимается предпринимательством и йогой. Он принял участие в спортивном телешоу на канале СТС. Выпуск с Владиславом вышел 16 октября. 

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Трассу препятствий йог не преодолел: буквально в самом начале он упал в воду и по правилам шоу не прошел в полуфинал.

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Посмотреть на экстремальное шоу, в котором участники проверяют свою выносливость, проходя полосу препятствий, можно на YouTube.

Андрей Суворов на передаче «Песни от всей души»

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Андрей выступил на передаче Андрея Малахова с композицией «Баба хочет». На передаче туляк рассказал, что, кроме музыки, занимается вместе с родителями хлебобулочным производством и что мама ласково называет его «Пирожком».

 

Делитесь впечатлениями, как вам выступления земляков?

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Автор:
сегодня, в 12:28 0
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