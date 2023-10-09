Тулячка Алина Губина спела с Олегом Газмановым в эфире «Первого канала»

8 октября в эфире «Первого канала» показали очередной эпизод музыкальной передачи «Перепой звезду». В нём приняла участие уроженка города Ефремова Тульской области Алина Губина.

23-летняя девушка работает инспектором внутренней службы в МЧС России.

— Мой папа был военным. С детства мечтаю быть такой, как он, — ходить в форме, служить родине. Музыка в моей жизни появилась ещё в детском саду. Папа тогда купил мне караоке. Участвую в проекте, чтобы показать, что люди в форме тоже могут петь, — рассказала Алина перед выступлением.

Так, в эфире проекта Алина исполнила в дуете с Олегом Газмановым песню «Доля». По замыслу проекта, звёзды не знают, кто выйдет из вокалистов выйдет петь ним. Олег Газманов поделился впечатлениями от выступления с Алиной:

— Красивая, хорошо поёт, грациозная.

Алина Губина, в свою очередь, обрадовалась, что выступила с дуете с Олегом Газмановым.

— Я не боялась, вы только подбодрили меня. Я в шоке!

Двум членам жюри понравилось зажигательное выступление, и они отдали голоса за то, чтобы Алина прошла дальше. Лариса Гузеева назвала тулячку очаровательной, однако раскритиковала, что «песня ей не идёт». Финальный голос «за» Алину отдал режиссёр Егор Кончаловский. Девушка прошла в следующий тур.