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Тулячка «перепела звезду» в новом музыкальном шоу

Тулячка «перепела звезду» в новом музыкальном шоу

15 октября Ольга Савосина появилась в эфире «Первого канала».

Ольга Савосина живет в Туле и работает в городской больнице № 11 врачом-инфекционистом. Девушка начала увлекаться музыкой еще в детстве, все началось с момента, как ее родители купили домой караоке. Мини-творческие вечера в кругу родных переросли в выступления на сцене.

В телепроекте Первого канала «Перепой звезду» Ольга спела дуэтом с бывшим участником группы «Премьер-министр» и шоу «Голос» Жаном Милимеровым. Вместе с певцом тулячка спела песню If I Ain’t Got You. Ольга «перепела звезду» со счетом 5:0.

Лучше любых слов скажет само выступление:

Отметим, что ранее в этом шоу приняла участие еще одна жительница Тульской области — певица Алина Губина из Ефремова. Она перепела Олега Газманова.

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Автор:
сегодня, в 11:00 −1
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