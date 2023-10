Тулячка «перепела звезду» в новом музыкальном шоу

Ольга Савосина живет в Туле и работает в городской больнице № 11 врачом-инфекционистом. Девушка начала увлекаться музыкой еще в детстве, все началось с момента, как ее родители купили домой караоке. Мини-творческие вечера в кругу родных переросли в выступления на сцене.

В телепроекте Первого канала «Перепой звезду» Ольга спела дуэтом с бывшим участником группы «Премьер-министр» и шоу «Голос» Жаном Милимеровым. Вместе с певцом тулячка спела песню If I Ain’t Got You. Ольга «перепела звезду» со счетом 5:0.

Лучше любых слов скажет само выступление:

Отметим, что ранее в этом шоу приняла участие еще одна жительница Тульской области — певица Алина Губина из Ефремова. Она перепела Олега Газманова.