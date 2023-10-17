В Тульской области количество очагов заболеваний животных сократилось почти в 20 раз

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В частности, в этом году не выявлено ни одного очага бешенства.

17 октября в здании регионального правительства прошел брифинг о нововведениях в За­коне «О ветеринарии». Председатель комитета ветеринарии Тульской области Светлана Селезнева отметила, что в последние годы ветеринарная служба региона значительно усилила меры по недопущению заразных болезней животных. Для этого проводятся диагностические исследования, профилактические вакцинации и обработки, дезинфекции. К уровню прошлого года число диагностических исследований, вакцинаций и обработок увеличилось в среднем на 12%. Только от бешенства в этом году вакцинировано 216,8 тыс. сельскохозяйственных и домашних животных.

В целом за последние шесть лет эпизоотическая ситуация по заразным болезням в Тульской области значительно улучшилась. Число выявленных очагов сократилось почти в 20 раз — с 111 до 6. В частности, в этом году не выявлено ни одного очага бешенства. Тогда как годом ранее их было 4, а, например, в 2019 году — 13. Также удалось избежать лептоспироза, инфекционного эпидидимита баранов, оспы овец и коз, туберкулеза, случаи которых происходили в прошлые годы.

— В целом эпизоотическая ситуация в регионе стабильна. Возникающие очаги оперативно ликвидируются. Благодаря своевременному проведению диагностических исследований и профилактических вакцинаций уровень заболеваемости снижается, — подчеркнула Светлана Селезнева.

С 1 сентября в силу вступил федеральный закон, обязывающий владельцев маркировать домашних животных.

Это касается и животноводческих предприятий, и личных подсобных хозяйств. Такая мера позволит предотвратить распространение заразных болезней животных, а в случае их выявления — быстро определить источник и пути распространения.

Учет животных ведут специалисты государственной ветеринарной службы. Все они заносят данные в единый федеральный реестр. Уже идентифицировано более половины голов крупного и мелкого рогатого скота и других сельскохозяйственных животных. Собственникам необходимо самостоятельно выбрать вид маркировки. Внесение данных — бесплатно.

Подробности можно узнать в обособленных подразделениях Тульского объединения ветеринарии. Контакты — на сайте комитета.